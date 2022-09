Canale 5 cancella all’improvviso uno dei programmi più amati, fan senza parole. La decisione non è piaciuta a nessuno ma c’è un motivo

Quando arriva settembre per tutte le televisioni arrivano il momento del cambio. Via le repliche, che vanno in naftalina fino all’anno successivo, e via anche anche i programmi varati per l’estate. Sarà così anche per Canale 5 che però ha preso una decisione che non piace al pubblico.

Se fino a qualche anno fa nel pomeridiano di Mediaset dominavano le soap spagnole, a cominciare da Il Segreto, con la scoperta di Can Yaman sono state quelle turche che hanno preso il sopravvento. E così è stato anche in questi ultimi tre mesi. Accanto a Beautiful che non può mai mancare e a Una Vita hanno debuttato la soap spagnola Un altro domani e quella turca Terra amara.

I numeri dicono che entrambe sono state apprezzate dal pubblico, ma se dobbiamo scegliere (come hanno fatto i telespettatori a casa), Terra amara ha vinto il ballottaggio. Proprio per questo stupisce la decisione di Canale 5 che la trasmetterà soltanto più la prossima settimana, fino al 16 settembre, prima di interromperla.

Canale 5 cancella all’improvviso uno dei programmi più amati, ecco cosa sta per succedere

Uno schiaffo vero per i fan della soap che si erano affezionati sempre di più ai protagonisti e ad una trama coinvolgente. Ma c’è un motivo preciso che ha portato a questa scelta. Dal 12 settembre infatti ricomincerà Uomini e Donne ma ci saranno poi anche le strisce quotidiane di Grande Fratello Vip 7 e Amici dopo il dating show.

Resta libero quindi solo lo slot tra le 16.50 e le 17.25, prima di Pomeriggio Cinque. E allora perché Mediaset ha puntato su Un altro domani e non su Terra amara che invece garantiva ascolti maggiori? Una spiegazione la dà TvBlog. Il ciclo di Una vita su Canale 5 sta per finire, anche perché la soap in Spagna è già finita da tempo senza essere rinnovata. E anche il numero di puntare per Un altro domani è inferiore a quello di Terra Amara.

Quindi la buona notizia per i fan è che si tratta di un arrivederci e non di un addio. Le nuove puntate della soap turca torneranno più avanti nel pomeridiano di Canale 5, con una collocazione idonea per tutti.