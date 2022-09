Belen Rodriguez e Stefano De Martino, l’ultimo gesto fa riflettere: è allarme vero. I fan hanno sempre bisogno di risposte reali

Ci sono coppie che possono prendersi e mollarsi di continuo senza suscitare particolare clamore. Poi ci sono Belen Rodriguez e Stefano De Martino che come ben sappiamo per due volte hanno interrotto il loro rapporto e per altrettante si sono ripresi dando sempre ragione a quelli che facevano il tifo per loro.

Così facendo sono diventati un simbolo dell’amore che non conosce ostacoli e che trova sempre modo per manifestarsi anche in mezzo alla crisi. Così i loro fan sono sempre alla ricerca di un segnale e ogni piccolo gesto è analizzato come se fosse una questione vitale anche quando non ha tutta quella valenza.

Così è stato anche di recente, quando Stefano si è presentato al Festival di Venezia tutto solo. Erano i primi giorni di settembre, non aveva nessun film o programma da presentare, ma c’era un motivo molto preciso. Il conduttore campano ha mantenuto il mistero sui motivi che lo hanno portato in Laguna fino a quando ha potuto. Ma poi è stato costretto a svelare tutto: è stato scelto come testimonial da un marchio importante come Lexus che lo ha invitato al Festival nelle vesti di ambassador.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, l’ultimo gesto fa riflettere: quali sono ora i programmi?

Ormai vedere Stefano senza Belen, o viceversa, anche quando si tratta di impegni lavorativi, fa una certa impressione. Ora però che i fan hanno ricevuto una spiegazione dovrebbe essere tutto più tranquillo, soprattutto perché in quegli stessi giorni lei aveva un impegno speciale. Doveva accompagnare Santiago che iniziava la scuola e non poteva davvero mancare.

Ma non è mancata nemmeno al Festival di Venezia e questa è stata una sorpresa. Un paio di giorni fa infatti la Rodriguez è arrivata al Lido, anche lei per un evento che null’a c’entrava con il Festival Era una delle ospiti per la festa dei 150 anni del marchio Shiseido e si è mostrata bellissima in bianco.

Ora però per entrambi comincerà un periodo molto intenso. Belen tornerà a Tu sì que vales, da sabato prossimo su Canale 5 . Stefano invece su Rai 2 sarà protagonista di diversi programmi da qui alla prossima primavera.