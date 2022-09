Amici 22, ora è ufficiale: nel cast anche uno degli artisti più amati! La mossa di Maria De Filippi fa felici tutti i telespettatori

Nella prossima edizione del talent show di Mediaset ritroveremo anche Michele Esposito, che ricoprirà i panni del ballerino professionista. La confessione durante un’intervista con Lorella Cuccarini.

Ormai ci siamo. Non manca poi molto all’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show di Canale Cinque ha lanciato nel corso di questi anni moltissimi artisti di grido nel panorama italiano, tra danza e canto. Uno di questi è stato Michele Esposito, finalista dell’edizione 2022 di Amici in qualità di ballerino. Il giovane è stato protagonista recentemente del decimo appuntamento di “Dimmi di te”, il format condotto da Lorella Cuccarini, in onda su YouTube. L’insegnante dell’accademia di Mediaset ha ripercorso con lui alcuni passaggi salienti della sua recente avventura e ha cercato di approfondire quelli che saranno i suoi piani futuri. La notizia che balza subito all’attenzione è la conferma che vedremo Esposito come professionista tra il corpo di ballo. Il classe 2000, originario di Teverola (Caserta) e vincitore a sorpresa dell’edizione 21, ha sottolineato di come la sua vita (professionale e non) sia cambiata dopo l’esperienza ad Amici.

Amici 22, ora è ufficiale: anche Michele Esposito farà parte del nuovo cast

“Mi ha aperto diverse porte rispetto a prima, sono stato visto per la persona che sono e mi ha dato l’opportunità di capire me stesso in modo migliore – spiega Michele Esposito -. In teatro devi essere una macchina mentre in tv puoi esprimere le tue emozioni e far vedere chi sei”.

Non poteva mancare poi, nel corso della chiacchierata, anche un elogio a Maria De Filippi, una persona che si è dimostrata anche nei suoi confronti davvero disponibile e aperta al dialogo.

Sulle sue origini precocissime da danzatore aggiunge: “Ho cominciato a ballare a 3 anni, ma mia mamma diceva che lo facevo già nel suo pancione! Come mi ha raccontato, lei andava a ballare non sapendo di essere incinta”. Prima di chiudere l’intervista ha confessato anche quale sia il suo vero sogno oltre ad amici: diventare primo ballerino di una compagnia. Di sicuro il talento per riuscirci non gli manca di certo.