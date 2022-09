Adriano Celentano, rivelazione sconcertante in diretta tv: è successo diversi anni fa

Una rivelazione sconcertante ha colpito Adriano Celentano. Infatti la figlia ha deciso di rendere pubblico il suo rapporto con il padre.

Torna a parlare di Adriano Celentano la figlia Rosalinda. Infatti in televisione, la donna ha voluto rivelare al pubblico a casa come è il suo rapporto con il padre: le parole stupiscono tutti i telespettatori.

In queste ore Rosalinda Celentano ha parlato a 360 gradi della sua vita. Infatti la donna si è raccontata ai figli di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa l’8 settembre. La conduttrice ha fatto diverse domande sul padre, Adriano Celentano, tra cui anche come il cantante ha ricopertò il ruolo di papà. Rosalinda ha quindi iniziato l’intervista affermando: “Assente“.

Una risposta che ha spiazzato il pubblico a casa, con Rosalinda che poi ha continuato: “Era molto giovane come mamma ed essendo un artista era molto distratto dal lavoro“. La Bortone, curiosa, ha quindi chiesto chi la rialzasse nel caso di una caduta. Ancora una volta Rosalinda ha quindi risposto con un minimo di amarezza: “La donna delle pulizie“. Fortunatamente però i genitori stimano molto la figlia e questo è ciò che a lei basta.

Nel corso dell’intervista Rosalinda Celentano si è soffermata sul gli anni in cui decise di andare via di casa. In merito, in diretta da Serena Bortone, Rosalinda ha quindi affermato: “Mia madre era troppo piccola perchè a 22 anni aveva quattro figli perchè io considero mio padre il quarto figlio e quindi penso che certe cose si dicano pur non pensandolo” – ha poi rivelato – “Poi sono andata via di casa a 18 anni scavalcando il cancello“.

Inoltre la figlia d’arte ha rivelato di aver fatto questo gesto per scoprire chi era realmente. Infatti ha giustificato il suo gesto affermando: “Sono poi andate negli Stati Uniti e sono tornata dopo cinque anni“. Nel periodo statunitense Rosalinda è stata con degli amici di strada che l’hanno accolta e le hanno insegnata tante cose. Infine Rosalinda ha concluso l’intervista affermando: “La strada è una grande scuola nonostante io sia stata bocciata tre volte, tra l’altro anche in quinta elementare“.