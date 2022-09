Ultim’ora, presentatrice del TG colta da ictus in diretta: immagini scioccanti – VIDEO

Immagini terrificanti quelle viste da poco al TG con la presentatrice colta da un ictus in diretta: la paura è stata tanta

Difficoltà a tenere un discorso, evidente assenza, eppure ha avuto la forza di scusarsi in diretta e poi interrompere tutto: immagini strazianti che vedono la presentatrice evidentemente colta da un malore.

Delle immagini da brivido in diretta al TG con la presentatrice che, provando ad introdurre il un servizio sul lancio in orbita ritardato del razzo Artemis-I della NASA, non riesce più a legare le parole tra loro. Un momento di grande spavento, tant’è che la regia ha lanciato la successiva rubrica senza che fosse perfettamente presentata e con la giornalista che ha continuamente chiesto scusa al pubblico da casa. Lei stessa si è resa conto che qualcosa non andava: “Non so cos’ho da stamattina” e ancora una volta si scusa con la sua collega del TG.

Le immagini sono state presto diffuse sul web ed accolte con stupore dai social dove si sono letti diversi commenti, tra cui chi ha raccontato esperienze personali sull’ictus e come intervenire nella maniera più veloce e facile possibile, in attesa dei soccorsi.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf

— Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022