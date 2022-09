Stop improvviso alle riprese: delusione per l’amata serie di Netflix

Arriva l’annuncio dello stop alle riprese di una delle serie televisive, prodotta e trasmessa su Netflix, più appassionanti degli ultimi anni

Tante le serie televisive in cantiere nell’universo Netflix. La nota emittente streaming, che ogni anno sforna tantissimi prodotti internazionali, è sempre tra le più seguite nonostante la crisi degli ultimi mesi.

Uno dei prodotti di punta di Netflix negli ultimi anni è sicuramente una serie basata su vicende reali e di grande impatto. Stiamo parlando di The Crown, la fiction realizzata seguendo la vita della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, scomparsa proprio ieri.

Proprio riguardo a The Crown, è in arrivo un comunicato ufficiale Netflix che non farà piacere ai fan di questa importante serie TV. Infatti sarà presto annunciato uno stop alle riprese della sesta stagione.

The Crown 6, le riprese ferme fino a data da destinarsi: il motivo

In queste settimane stavano andando in scena le riprese di The Crown 6, quella che dovrebbe essere l’ultima stagione dell’ottima fiction britannica prodotta da Netflix. Ma è giunto uno stop alla lavorazione improvviso.

Il motivo è però di grande rispetto. Infatti era stato già ripromesso da troupe, cast e produzione che le riprese di The Crown si sarebbero interrotte nel nefasto caso in cui Elisabetta fosse morta. Un evento purtroppo accaduto ieri, 8 settembre 2022.

Dunque The Crown si ferma in onore e per rispetto di Elisabetta II, che è scomparsa dopo 70 anni di regno e 96 di età. Una decisione a dir poco saggia e rispettabile, anche se per il momento il set è stato bloccato fino a data da destinarsi. Ma non è da escludere che il tutto possa ripartire dopo i 10 giorni di lutto nazionale dichiarati dal Governo britannico.

Tra l’altro la Regina Lilibeth, come veniva soprannominata dai suoi cari e da alcuni sudditi, ci ha lasciati poche settimane prima dell’uscita della quinta stagione di The Crown, che Netflix dovrebbe rendere disponibile on demand dal mese di novembre.

La sua morte aumenterà ovviamente anche la curiosità e l’audience attorno alla figura di Elisabetta. La quinta stagione si incentrerà su Lady Diana ed il suo tragico destino, l’intervista shock del 1995 e le frizioni con Carlo e con la royal family inglese.