Sanremo 2023, Amadeus vuole il super ospite: il nome emoziona i fan

Amadeus è già al lavoro come direttore artistico di Sanremo 2023, ed ha già ufficializzato la presenza di Chiara Ferragni e Gianni Morandi: adesso, però, vorrebbe un super ospite sul palco dell’Ariston: il nome emoziona i fan.

Amadeus sta diventando sempre di più il volto di Sanremo. Nonostante le polemiche per il suo presunto cachet da 500-600 mila euro per ogni stagione, è riuscito a rivoluzionare il festival della musica rendendolo più giovane e vario. Il rinnovo del suo contratto fino al 2024 gli ha permesso di lavorare con largo anticipo alla prossima edizione.

Amadeus ha infatti sorpreso tutti quando a giugno ha annunciato che Chiara Ferragni sarà co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival, ovvero le più importanti. Sembrava che il conduttore avesse già scoperto le sue carte più importanti, invece ha sorpreso di nuovo annunciando la presenza di Gianni Morandi come co-conduttore.

Sanremo 2023, Amadeus sogna il super ospite: chi è

Nonostante Fiorello abbia più volte dichiarato di non volerne più sapere nulla di Sanremo, soprattutto dopo l’edizione senza pubblico in sala a causa della pandemia, sembrerebbe che Amadeus non abbia rinunciato al sogno di averlo ancora a fianco. I due amici hanno anche trascorso le vacanze insieme in Sardegna con le rispettive compagne.

Amadeus si starebbe godendo gli ultimi giorni di vacanza. A partire dall’11 settembre tornerà in onda su Rai 1 con I soliti ignoti. Il 13 settembre sarà anche a Verona per l’evento Arena ’60 ’70 ’80 e ’90. Il conduttore vorrebbe assicurarsi la presenza di un super-ospite a Sanremo, ma rischia di non avere più abbastanza tempo a disposizione.

Ci sono già i nomi degli ospiti e dei probabili big in gara

Il super-ospite che Amadeus sogna per Sanremo 2023 è Nada. La cantante manca a Sanremo dal 2019, dove vinse il premio come miglior duetto esibendosi insieme a Motta nel brano Dov’è l’Italia. Il conduttore del prossimo Festival sembrerebbe davvero intenzionato a fare di tutto per poter vedere di nuovo l’artista all’Ariston.

Sebbene manchino davvero tanti mesi al prossimo Sanremo, circolano già diverse indiscrezioni riguardo i nomi dei cantanti che potrebbero essere in gara. Fra questi, ci sarebbe il grande ritorno di Al Bano, oltre alla presenza di Tananai, Rocco Hunt e Annalisa. Il gossip vedrebbe addirittura un ritorno di Tiziano Ferro in gara fra i big.

Questi sono i brani di Nada caricati su Spotify:

Ecco un’immagine dell’esperienza a Sanremo 2019 di Nada insieme al cantante Motta: