Isola dei Famosi, ex concorrente confessa tutto: “Ho tentato di uccidere una persona”. L’incredibile ammissione gela tutto il pubblico

Il ruolo dei reality negli anni è sempre stato quello di mostrare un lato diverso dei personaggi, più o meno famosi, che partecipano. In genere succede di scoprire molte cose che il pubblico non conosceva, ma c’è chi continua a riservare sorprese. Come Sandra Milo che nel 2010 è stata concorrente all’Isola dei Famosi.

Nel prossimo marzo compirà 90 anni, è da una vita nel mondo dello spettacolo e del cinema, ormai pensavamo di sapere tutto su di lei. E invece nell’intervista a ‘La 27esima Ora’, blog del Corriere della Sera, è uscita una storia che non aveva mai raccontato a nessuno. Un retroscena pazzesco del suo privato che ha gelato il pubblico.

In mezzo a tutto quello che ha raccontato, c’è anche questo: “Ho tentato di uccidere una persona. Era autodifesa, ma comunque difesa estrema. Resto sempre contraria alla violenza”. Non fa nomi, non dice nemmeno in quale circostanza è successo ma basta questo per far capire la pesantezza del gesto.

Isola dei Famosi, ex concorrente confessa tutto: il suo rapporto particolare con l’amore

Sandra Milo, nome d’arte di Salvatrice Elena Greco, racconterà tutta la sua vita nell’autobiografia intitolata ‘La strega bambina’ che sarà pubblicata nei prossimi mesi. Ci sarà tutta la sua vita compresi i grandi amori anche se confessa che oggi “non lo pratico perché non ho tempo. Ma il sesso senza amore non è che mi interessi molto. L’amore ha bisogno di cure e io non voglio un amore di seconda mano”.

In passato invece la sia storia con Federico Fellini è diventata leggenda anche perché lui era sposato con Giulietta Masina, compagni di una vita. Eppure lui stava per lasciarla e così Sandra ha lasciato perdere perché aveva paura che, una volta cambiato, lui potesse rimpiangere la moglie.

Tutta vita vissuta ma passata. Oggi invece avrebbe potuto tornare in un reality, come concorrente del Grande Fratello Vip 7: “Signorini me lo ha proposto, e sarei anche andata. Ma non posso per limiti di età: il prossimo anno compio 90 anni, non c’era nessuno che volesse assicurarmi”.