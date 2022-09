Isola dei Famosi, che paura per la protagonista assoluta: sfiorata la tragedia aerea! – VIDEO

Attimi di forte paura per una delle protagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi e suo marito che hanno sfiorato la tragedia

È successo in alta quota, prima le turbolenze, poi la tempesta e il jet è stato costretto ad un rovinoso atterraggio senza freni. Un momento di grande panico per la coppia che, per fortuna, è riuscita a raccontarlo senza grosse conseguenze.

Immagini raccapriccianti, un video non adatto ai deboli di cuore: Elettra Lamborghini ha ripreso ogni attimo del suo viaggio insieme ad Afrojack che è finito male. È pur vero che poteva finire peggio, indubbiamente, ma la coppia ha vissuto veri e propri attimi di terrore come ha spiegato l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi sulle sue storie Instagram dove ha documentato interamente il viaggio.

“Stasera siamo stati davvero fortunati”, ha ammesso la signora van de Wall, “inizio del volo pieno di turbolenze, ma tutto ok. A metà viaggio è abbastanza sereno, siamo stati tranquilli”. Improvvisamente tra la successione di foto arriva un’immagine inquietante: nubi nere attorno al jet con in lontananza il sole colore rosso fuoco: “Iniziamo a scendere cercando di schivare la tormenta, ma ci troviamo nel bel mezzo ed inizia a diluviare fortissimo”.

Elettra Lamborghini e Afrojack salvi per un pelo: “Grazie ai piloti”

Foto e video hanno documentato la notte da paura di Elettra Lamborghini e Afrojack che alla fine hanno potuto raccontare quanto gli è accaduto mostrando tutto su Instagram. Dopo l’accumulo di nubi nere e l’inizio della tempesta è cominciato il vero e proprio incubo della coppia, con lampi e tuoni molto vicini al jet: “Ok qua abbiamo iniziato a ca***rci addosso”.

Dopo l’ultimo video della tormenta, Elettra Lamborghini ha finalmente pubblicato l’atterraggio che sembra essere stato tutt’altro che dolce: “Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta, il pilota inizia ad urlare ‘I freni non funzionano’. Ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato, ma frenato. Non trovo ancora le parole”. In evidente stato di shock, la signora van de Wall e suo marito si sono recati dalla polizia ed hanno giocosamente condiviso con i loro follower canzoni come “Stayin’ Alive” o “I Will Survive”.