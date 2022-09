Ida Platano-Riccardo Guarnieri di nuovo vicini: lacrime in diretta e fan in delirio

Nelle nuove puntate di Uomini e Donne vedremo Ida Platano e Riccardo Guarnieri nuovamente vicini: i fan rimangono a bocca aperta.

Le registrazioni di Uomini e Donne sono destinate a riservare numerose sorprese a tutto il pubblico di Canale 5. Infatti a breve i telespettatori vedranno Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo vicini: tutte le anticipazioni.

Cresce l’attesa dei telespettatori di Canale 5 per il ritorno di Uomini e Donne su Canale 5. Infatti salvo cambiamenti repentini il dating show ritornerà sulla rete ammiraglia Mediaset dal prossimo 19 settembre 2022 e intanto spuntano in rete le anticipazioni relative alle nuove registrazioni del dating-show. I protagonisti assoluti delle nuove puntate saranno nuovamente Riccardo Guarnieri e Ida Platano protagonisti al centro studio. La nuova sessione di registrazione di Uomini e donne si é tenuta l’8 settembre 2022.

Secondo le prime anticipazioni, Tina Cipollari si scontrerà nuovamente con Pinuccia, una querelle che oramai tiene banco da due stagioni. Dopodiché sarà nuovamente la volta del tira e molla tra Riccardo e Ida. La prima a raggiungere il centro dello studio sarà proprio la dama bresciana. A questo seguirà una forte discussione in studio, anche a margine di uno scontro registratosi alla registrazione precedente tra i due ex e Gemma Galgani. Il confronto coinvolgerà anche uno dei nuovi corteggiatori della dama. Andiamo a vedere cosa succederà.

Uomini e Donne, nuovo confronto tra Ida e Riccardo: Maria corre ai ripari

Maria De Filippi interverrà sul conto dei due ex dichiarando che se Riccardo rivela che Ida sia ancora innamorata di lui vi sia un fondo di verità nelle sue dichiarazioni. Quindi la conduttrice rivelerà di essere molto dubbiosa sul fatto che Ida abbia voltato definitivamente pagina sul suo ex fidanzato. Queen Mary, poi, chiederà a Ida Platano di elencare i pregi di Riccardo Guarnieri.

Una volta ascoltate le parole di Ida, Riccardo si mostrerà a tutti commosso. Che sia la volta giusta per Ida e Riccardo di un ritorno di fiamma definitivo? Questa è la domanda che tutti i fan della trasmissione si chiedono al ritorno dei protagonisti in studio. Nel frattempo la re-entry al trono over di Uomini e donne ed ex di Riccardo, Roberta Di Padua, accetta l’invito di Alessandro Vicinanza di avviare una conoscenza intima. I due quindi decideranno di andare a cena insieme, con le sorprese che sono dietro l’angolo anche durante questa stagione.