Guenda Goria, l’inaspettato annuncio dopo i problemi di salute: “Sono pronta”

La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta si è confessata, dopo mesi di difficoltà a livello fisico per i problemi di salute

Il 2022 finora è stato un anno molto complicato per Guenda Goria. La giovane attrice ed artista infatti ha dovuto superare problemi molto seri, soprattutto per quanto riguarda la sua salute.

Problemi duri da superare per Guenda, che soffre da tempo di endometriosi, patologia femminile per la quale si è esposta in prima persona (così come la scrittrice Giorgia Soleri) per sdoganarne gli effetti e le problematiche.

Inoltre Guenda Goria è stata ricoverata ed operata per via di una gravidanza extrauterina. Un guaio non di poco conto, visto che l’ovulo fecondato si impianta e tende a svilupparsi in zone diverse dall’utero, creando forti dolori e sanguinamento.

Come sta oggi Guenda Goria ed i futuri progetti personali della giovane attrice

Fortunatamente Guenda Goria sta molto meglio. Ha parlato della sua condizione personale in un’intervista al settimanale Nuovo, in cui ha sorprendentemente rivelato un proprio desiderio di vita.

“Se me la sento di restare incinta dopo i miei problemi? Certo, ma quando sarà mi farò seguire fin dall’inizio vista la mia condizione fisica particolare”. Dunque Guenda, seppur segnata dalla disavventura, non intende affatto rinunciare al desiderio di diventare madre in futuro.

Dunque grandi progetti per la sua vita sentimentale, visto che va a gonfie vele il rapporto con Mirko Gancitano, ex concorrente de La Pupa e il Secchione. Le nozze tra i due sembravano imminenti, già quest’anno, ma sono state rimandate proprio per via dell’ospedalizzazione necessaria alla Goria.

“Le abbiamo rimandate perché sono ancora un po’ stanca e voglio affrontare i preparativi e la cerimonia con le giuste forze. Ma guardo avanti con forza, perché fa parte dell’indole femminile superare gli ostacoli e andare oltre”.

Ottime notizie dunque per la 33enne Guenda Goria, che se si guarda indietro non può non ripensare alle difficoltà fisiche ed ai seri rischi corsi per la gravidanza extrauterina: “Ho visto la morte in faccia! Mi sembra un miracolo potermi alzare dal letto la mattina al fianco dell’uomo che amo dopo ciò che ho passato”.