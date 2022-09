Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, amore al capolinea? L’ex gieffina chiarisce tutto

Una coppia storica che ha trovato il proprio equilibrio negli anni: Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono veramente in crisi?

L’esperienza al GF Vip aveva fortificato la coppia, almeno stando alle loro parole, ma negli ultimi giorni si è vociferata di una crisi che proprio la diretta interessata ha voluto chiarire una volta per tutte.

Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello VIP, Carmen Russo in compagnia di Enzo Paolo Turchi fu ospite di Casa Chi dove hanno parlato della difficoltà della lontananza, ma ancor più di dover gestire una figlia da solo: “Non sono stato benissimo. Ho passato un brutto momento, ho avuto il Covid e so cosa si prova. Posso dirvi che è stato bruttissimo. Carmen non lo sa. L’ho preso il giorno di Natale e ne sono uscito il giorno della Befana”.

Fu Carmen Russo, a quel punto, a fargli una grande dichiarazione d’amore testimone di una storia lunga che non ha mai perso la scintilla: “Gli faccio un grande ringraziamento. Sono onorata di avere un marito che non molla”. È passato qualche mese da quell’intervista, cos’è accaduto nel frattempo?

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi in crisi? La smentita clamorosa

Carmen Russo è stata intervista dal settimanale Nuovo dove ha avuto modo di approfondire anche la presunta crisi circolata negli ultimi tempi che li ha visti protagonisti: “Posso solo smentire! Ormai sono abituata a queste notizie, che escono per sorprendere il pubblico. Il segreto del nostro amore così solido e longevo sono il rispetto e la stima reciproci. Non devono mancare neanche la passione, il divertimento e gli interessi comuni”.

Una pozione d’amore magica per la coppia che è insieme da tempi immemori ed ha fatto la storia della TV italiana, fino a ritirarsi un po’ nel dietro le quinte per accudire con tanta passione la piccola Maria. Scongiurata l’aria di crisi, i due hanno anche parlato di un possibile reality che li vedrebbe insieme.