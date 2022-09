“Una bomba clamorosa”: Federica Panicucci scioccata in diretta per la rivelazione

Federica Panicucci è rimasta a bocca aperta dopo l’ultima rivelazione in diretta nel suo programma mattutino che conduce su Canale 5

Da qualche giorno è ripresa la programmazione abituale dei talk show e dei contenitori di approfondimento su Canale 5. Uno di questi è certamente Mattino Cinque, condotto come sempre da Federica Panicucci.

Ovviamente in questi giorni l’argomento principe dei vari programmi, tra cui quello della Panicucci, è la scomparsa della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, avvenuta ufficialmente nella serata di ieri.

Moltissimi programmi stanno parlando della lunga vita e del regno di Elisabetta Windsor, che ha regnato per ben 70 anni e ci ha lasciati all’età di 96 anni. Ieri però, nelle varie discussioni in diretta su Mattino Cinque, è spuntata un’indiscrezione clamorosa.

Federica Panicucci resta a bocca aperta dopo la rivelazione di Antonio Caprarica

Quello che è stato detto in trasmissione questa mattina ha sconvolto Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino Cinque ha interpellato uno dei massimi esperti di cultura britannica per parlare della Regina appena scomparsa.

Stiamo parlando del giornalista Antonio Caprarica, che per la Rai ha svolto il ruolo per anni di corrispondente da Londra. Nel commentare la vita di Elisabetta, in particolare il rapporto con il principe defunto Filippo, Caprarica ha sganciato la bomba.

“Elisabetta e Filippo restano ad oggi un esempio di come si può amare a lungo termine, anche dopo incomprensioni ed infedeltà. Pare infatti che la Regina abbia tradito suo marito una o due volte…Anche se a sostenerlo sono tesi di storici filo-repubblicani”.

Una rivelazione che ha letteralmente scioccato Federica Panicucci, che in diretta su Canale 5 ha infatti avuto una reazione piuttosto evidente: “Ma come? Antonio non puoi dirci questo! Non c’è tempo per approfondire ma hai lanciato una bomba. Magari ne parleremo meglio nei prossimi giorni”.

Un vero e proprio gossip tutto da confermare sulla vita privata di Elisabetta II, che ha sempre amato moltissimo Filippo durante i tanti anni di matrimonio. Certo, come visto anche nelle puntate della serie TV The Crown lo stesso principe non si è fatto mancare in età giovanile alcune scappatelle. E chissà che anche la amatissima Regina non abbia ceduto anni fa ad alcune tentazioni carnali.