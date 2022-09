Benevento, abusi sessuali su studente 12enne: arrestata una professoressa

Secondo il giudice per le indagini preliminari che ha chiesto i domiciliari per la professoressa, "l'indagata è apparsa non in grado di autoregolare i propri impulsi sessuali" e la sola sospensione del rapporto lavorativo "non è apparsa sufficiente a prevenire il rischio di contatti personali e telematici con minori".