Alberto Matano l’ha fatto davvero, notizia sensazionale: il merito è della Regina Elisabetta

“Tutto grazie alla Regina Elisabetta”, a trovarne giovamento è Alberto Matano che riceve la notizia questa mattina

La morte della Regina Elisabetta segna una svolta storica per il mondo intero, ma prima di ciò la segna per il conduttore di Rai Uno che è ancora incredulo. La notizia di questa mattina è sensazionale.

In men che non si dica, dalla notizia che la Regina Elisabetta era in gravi condizioni è arrivata quella della sua morte che ha totalmente sconvolto il mondo intero. Un fulmine a ciel sereno per il Regno Unito e non solo, con tutti i parenti che sono accorsi immediatamente alla sua dimora per un ultimo saluto. Giorni cupi per i britannici che vedono chiudersi un’epoca con quello che rischiava di essere il regno più lungo di sempre.

Così come nel Regno Unito, anche in Italia le trasmissioni sulle sue condizioni non si contavano sulle dita di due mani, a partire da Oggi è un altro giorno che ha dato notizia delle sue condizioni, fino a La Vita in Diretta che ne ha seguito gli aggiornamenti live grazie Alberto Matano, fino a poi chiudere bruscamente Reazione a Catena per dare immediatamente linea all’edizione speciale del TG1. È proprio grazie a quest’improvvisa notizia che il programma di Rai Uno del conduttore calabrese ha sfondato ogni record d’ascolti con 2.073.000 spettatori con il 24.3% di share.

Tutti gli ascolti TV della serata di giovedì 8 settembre

70 anni di regno, 70 anni di storia. Si è spenta oggi a 96 anni la #ReginaElisabetta II. 🔴 Questa sera CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE: il TG1 Speciale, per la morte della Regina di Inghilterra, è in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay. #8settembre pic.twitter.com/NtKGjhhsDg — Rai1 (@RaiUno) September 8, 2022

Sulle principali reti italiane, ieri sera giovedì 8 settembre, c’è stato un cambio di programma che ha visto protagonista la Regina Elisabetta. A vincere la gara d’ascolti è Rai Uno con Speciale TG1, in onda dalle 20.39 alle 23.22, che ha conquistato 2.273.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Rai Due, Tg2 Post ha interessato 528.000 spettatori pari al 3.1% di share e su Rai Tre La Grande Storia ha raccolto davanti al video 564.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%.

Per quel che riguarda i canali Mediaset, su Canale 5 Speciale TG5, in onda dalle 21.45 alle 22.52, ha raccolto davanti al video 1.763.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rete 4, Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 813.000 spettatori con il 6.8% di share e su Italia 1 FBI Most Wanted ha catturato l’attenzione di 1.225.000 spettatori con il 7.4% di share.