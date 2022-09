Zanardi fa emozionare il mondo intero: l’ultima novità è straordinaria

Ultima notizia che riguarda Alex Zanardi: ormai il pilota e sportivo italiano è una vera e propria leggenda per tutto il mondo

Sono passati circa due anni dal secondo terribile incidente della vita di Alex Zanardi. Lo straordinario atleta italiano, che ha partecipato alle Paraolimpiadi in più occasioni, è ancora in lenta ripresa.

L’ex pilota automobilistico, come tutti sappiamo, ha subito già diversi anni prima un terribile incidente in gara, che lo ha costretto all’amputazione di entrambe le gambe. Ma con forza d’animo straordinaria Zanardi si è reinventato atleta paralimpico.

Uno spirito enorme quello di Alex Zanardi, il quale, in attesa di conoscere i miglioramenti del suo stato fisico e psichico, viene ancora omaggiato in tutto il mondo come esempio di sport, forza, coraggio e leadership.

Zanardi, a Torino l’omaggio alla sua più grande impresa sportiva

Stavolta l’omaggio ad Alex Zanardi arriva direttamente da Torino. Nel capoluogo piemontese infatti sta andando in scena l’Autolook Week, che fino all’11 settembre accompagnerà i visitatori tra le emozioni del motorsport, con un itinerario che collega i modelli che hanno scritto la storia delle competizioni motoristiche.

Per la prima volta sarà esposta al pubblico una vettura che ha segnato la storia sportiva di Zanardi e del mondo dei motori. Ovvero la Reynard Honda che l’8 settembre 1996, guidata da Alex Zanardi, è stata protagonista di quello che negli USA e in tutto il mondo è conosciuto semplicemente come The Pass, il sorpasso.

Un manovra epica quella di Zanardi su Bryan Herta a Laguna Seca durante una gara del campionato mondiale Indy, una strategia impossibile all’ultimo giro, visto che venne portata a termine nella doppia curva denominata il Cavatappi.

Ricordi meravigliosi dunque per Zanardi e per il suo pubblico, sempre in ansia per le condizioni dell’ex pilota dopo l’incidente del 2020 in Toscana. Un altro grande sportivo amato in Italia le cui condizioni sono incerte è Michael Schumacher.

A Torino sarà omaggiato anche il pilota tedesco: esposta nella fiera anche la Formula 1 Ferrari F399 di Schumacher del 1999, quella che lo portò alla stagione del suo primo titolo ferrarista della carriera.