“Vi svelo il nostro patto”, spunta un segreto tra Mara Venier e il marito Nicola: nessuno lo sapeva. La conduttrice ne ha recentemente parlato

Nicola Carraro e Mara Venier sono sposati da 16 anni e ancora vanno d’amore e d’accordo. Una coppia legatissima che vive serenamente anche grazie ad un patto che risale al momento delle nozze.

Storie segrete, flirt, scappatelle o nuovi amori? Niente di tutto questo. Nel presente di Mara Venier c’è sempre e soltanto lui, il suo Nicola Carraro. La coppia che è convolata a nozze ben 16 anni fa continua ad andare d’amore e d’accordo come i primi giorni. Merito di un equilibrio trovato col tempo, anche frutto di alcuni patti messi in chiaro sin dall’inizio, che aiutano i due ad affrontare nel migliore dei modi la relazione. Di questo e molto altro ha parlato proprio il marito della presentatrice della Rai in una recente intervista al magazine Novella 2000. L’ex produttore cinematografico ed editore italiano ha raccontato di prendersi di tanto in tanto un po’ di tempo solo per se stesso. Una sorta di vacanza in un cui si dedicata assieme agli amici alla grande passione per il golf. Con Mara hanno un accordo che affonda le radici a prima del matrimonio.

“Lo faccio spesso, ma è un patto che abbiamo fatto quando ci siamo sposati. Le ho detto che io un paio di mesi l’anno mi sarei goduto il sole, il mare ed il golf”.

Mara Venier e Nicola Carraro, il segreto del loro successo: alla base di tutto c’è un patto

Poi parlando del lavoro della Venier, ancora sulla breccia di Domenica In anche per la stagione 2022/2023, Carraro ha dichiarato: “Sarei felice se smettesse di andare in tv? Assolutamente no! Per carità, non sono pronto ad averla in casa a pulire tutto il giorno. Io vorrei che lavorasse un po’ meno, perchè Domenica In è un impegno di quaranta settimane l’anno”.

Certo provare a convincerla di rallentare i ritmi non è impresa così semplice a quanto pare.

“Ama così tanto il suo lavoro a Domenica In che ormai credo di aver sposato Domenica In“.

L’intervistatrice del settimanale di gossip diretto da Roberto Alessi ha poi domandato all’uomo quali fossero le cose abituali che mandano su tutte le furie la moglie.

“Prima era il disordine ora invece sono la moltitudine di pacchi che ordino online“.