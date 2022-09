Uomini e Donne, divieto categorico per i due ex protagonisti: è la prima volta in assoluto

Sui social network sarebbe emerso un retroscena incredibile riguardo cosa dovrebbe succedere nelle prime puntate di Uomini e Donne: ecco il divieto categorico che è stato fatto ai due ex protagonisti della trasmissione.

Inizialmente si pensava che Uomini e Donne sarebbe ricominciato il 12 settembre. Dopo alcune indiscrezioni, gli spot pubblicitari hanno chiarito che le registrazioni andranno in onda a partire da lunedì 19 settembre alle ore 14:45. Dalla fine di agosto si è iniziato a registrare regolarmente le puntate, e quindi continuano ad emergere nuovi retroscena.

Anche in questa stagione del dating-show torneranno a far visita a Maria De Filippi ed a tutto lo studio i protagonisti delle precedenti edizioni. Secondo quanto ha lasciato intendere Pamela Barretta, che dal 2018 in poi è stata molto corteggiata a Uomini e Donne, ci sarebbe una cosa che due ex protagonisti per il momento non possono fare.

Uomini e Donne, lo strano divieto ai due ex protagonisti

Caterina Corradino e Biagio Buonomo avevano annunciato su Instagram l’intenzione di sposarsi. Dopo aver rimandato tutto a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid, finalmente sono convolati a nozze ad inizio settembre. I numerosi ammiratori della coppia sono rimasti delusi dal vedere che nessuno dei due ha condiviso foto dell’evento.

I due ex protagonisti del Trono Over, sono diventati molto silenziosi dalla data del ‘sì’. Solo una delle invitate, Pamela Barretta, ha condiviso alcune foto che la riguardavano e mostravano alcuni dettagli del matrimonio. Trovare però un video od un’immagine ufficiale del matrimonio è praticamente impossibile. A tutto questo c’è una spiegazione.

Perchè non ci sono foto del matrimonio di Biagio e Caterina

Assalita dalle domande dei fan, Pamela Barretta ha spiegato: “Il matrimonio di Caterina e Biagio lo vedrete non appena inizia Uomini e Donne“. Queste poche parole hanno subito fatto pensare ad un accordo di Caterina e Biagio con gli autori della trasmissione di Canale 5. Del resto, Biagio aveva chiesto a Caterina di sposarlo proprio negli studi Mediaset.

Caterina ha incuriosito i suoi followers condividendo su Instagram un breve video in cui si provava un abito da sposa. Molto probabilmente, non lo ha indossato il giorno delle nozze: come è noto il vestito del matrimonio non va mai mostrato prima del fatidico giorno. Non resta dunque che attendere che inizi la nuova stagione di Uomini e Donne.

Ecco alcune foto e video del matrimonio di condivise dall’invitata Pamela Barretta. Ovviamente gli sposi non sono stati inquadrati: