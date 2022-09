Terribile lutto in Serie A: il triste annuncio è arrivato poco fa

Un terribile lutto ha colpito la Serie A. Infatti in queste ore è arrivato il triste annuncio da parte del club: cos’è successo.

Giornata triste per la Serie A che ha perso un amato volto. A piangere la sua scomparsa è il Verona, con il club Scaligero che si è unito alla famiglia che ha subito il lutto: scopriamo che cos’è successo.

Triste giornata per la Serie A e specialmente per il Verona. Infatti il club scaligero in queste ore sta piangendo la scomparsa dell’ex centrocampista degli anni ’60 Giorgio Maioli. Mancino e dotato di grande talento, Maioli è cresciuto nel vivaio scaligero ed ha indossato la maglia gialloblù per diverse stagioni, con un intermezzo al Napoli. Successivamente ha disputato ben sette stagioni con il Foggia, prima di tornare in Italia. Maioli, per anni, ha fatto parte anche dello staff tecnico della prima squadra, prima di poi passare a lavorare per il vivaio della squadra veneta.

Lutto Serie A, il Verona piange la scomparsa di Giorgio Maioli: il comunicato

Il Verona in queste ore ha diramato un comunicato per dare l’ultimo saluto a Giorgio Maioli. Infatti nella nota del club scaligero si legge: “Il presidente Setti e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia di Giorgio Maioli, grande ex gialloblù che ci ha lasciati oggi“. Infine il presidente Setti ha concluso scrivendo: “Ha onorato questi colori, tra il 1959 e il 1980, come centrocampista, poi come vice allenatore e infine come mister delle giovanili“.