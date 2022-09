Non mangiate questo pesce! Allerta del Ministero della Salute: tutti avvisati. La nota fa riferimento ad un alto rischio per i consumatori

Come accade quasi quotidianamente l’ente governativo diffonde delle note sui prodotti da evitare per rischi relativi alla propria salute. Chiunque se lo ritrova a casa può restituirlo all’esercente.

Come sempre il Ministero della Salute ha condiviso sul proprio sito ufficiale una nota che riguarda i prodotti alimentari che devono essere ritirati dal mercato. Qualsiasi rischio per il benessere dei consumatori viene immediatamente segnalato e consente una restituzione del prodotto, con relativo rimborso. Oggi parliamo di un lotto di bastoncini di surimi, una particolarità di pesce molto utilizzata ad esempio nelle insalate di mare. Una nota marca ha sbagliato nell’etichettatura del prodotto, non riportando in modo corretto gli allergeni presenti all’interno (cosa piuttosto grave per tutti coloro che soffrono ad esempio di intolleranze). L’obbligo per legge di elencare con precisione gli agenti chimici e i prodotti naturali utilizzati, ha reso necessario il ritiro del lotto incriminato.

La confezione di bastoncini di surimi è presente sugli scaffagli di molti noti supermercati. Si va dal Conad al Carrefour, passando per l’Elite, il Famila e l’Iperfamila. Il consiglio spassionato per tutti coloro i quali lo avessero accidentalmente acquistato è quello di restituire al più presto il lotto al punto vendita. Basta mostrare la nota del Ministero della Salute (vedi il link sotto) per ottenere un rimborso completo (per legge).

Allerta del Ministero della Salute, ritirato un lotto di bastoncini di surimi: a cosa è legato il rischio

La nota del richiamo alimentare in questione riporta la data del 7 settembre e nello specifico fa riferimento al lotto numero: 15790-20.

Si tratta dei bastoncini di surimi a pezzi in salamoia etichettati come “gamberetti in salamoia Mari Freddi Luxus”, presenti sui banchi dei supermercati più noti al prezzo di 4,50 euro a confezione.

Gli allergeni non segnalati sul retro dell’etichetta sono i soliti “pesce, uova, frumento, soia”. Per chi li avesse portati a casa c’è anche la possibilità di contattare l’azienda produttrice ai numeri di telefono 010-803344 (interno 1211/216) o 351-8240057. Il consiglio spassionato che viene fornito dal Ministero è comunque quello di evitare il consumo per sicurezza.

>>>CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE>>>