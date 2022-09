Netflix spiazza la concorrenza, clamoroso ritorno in tv: pubblico impazzito. Nelle prossime settimane è atteso un debutto da favola

I numeri degli abbonati dicono che Netflix è ancora in testa nella classifica delle piattaforme streaming, ma la concorrenza aumenta e gli spettatori calano. Così l’autunno che sta per arrivare porterà diverse novità per attirare pubblico nuovo e fidelizzare quello già presente.

In particolare ci sarà un clamoroso ritorno in tv perché Netflix è pronta a rispolverare un programma di culto, soprattutto tra i bambini. Stiamo parlando dei Teletubbies che stanno per tornare su tutte le piattaforme collegate a partire dal prossimo novembre con una serie tutta nuova.

Quella originale era stata trasmessa dalla BBC tra il 1997 e il 2001, poi ripresa in Italia prima dalle reti generaliste della Rai e poi da Rai Yoyo. Poi c’era stato un secondo ciclo di episodi, tra il 2014 e il 2018 con quattro stagioni di reboot. E ora Netflix è pronto a lanciare una terza serie con le avventure dei 4 personaggi amatissimi dalle famiglie di tutto il mondo.

Netflix spiazza la concorrenza, clamoroso ritorno in tv: tutta l’offerta per i bambini

Teniamoci pronti per il grande ritorno quindi di Tinky-Winky, che molti considerano il capo della banda, Dipsy, Laa-Laa e Po con i loro colori sgargianti e le antenne strampalate in testa. Ad accompagnarli nella versione originale ci sarà la voice narrante di Tituss Burgess, l’attore che interpretava Titus Andromedon nella comedy ‘Unbreakable Kimmy Schimd’t.

La nuova serie dei Teletubbies debutterà su Netflix il 14 novembre e va ad affiancare una serie di nuove produzioni dedicate al pubblico più giovane in arrivo sul servizio di streaming. Tra queste citiamo i Spirit Rangers che ha come protagonisti dei bambini nativi americani intenti a proteggere la loro terra ma anche Princess Power. Sono principesse di diversi regni fruttati e non a caso si chiamano Kira Kiwi, Bea Blueberry, Rita Raspberry e Penny Pineapple.

Inoltre nuove stagioni di altre serie come Waffles + Mochi’s Restaurant, prodotta da Michelle Obama. Ma continueranno ad essere riproposti vecchi cavalli di battaglia come Carmen Sandiego, DuckTales e Animaniacs.