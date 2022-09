Morte di Elisabetta II: il messaggi di cordoglio dei leader della politica

La regina Elisabetta II è morta “pacificamente, nel pomeriggio di oggi”. Lo ha comunicato la famiglia reale. La notizia dell’aggravamento delle sue condizioni di salute era arrivata nel pomeriggio da Buckingham Palace, e la Bbc ha interrotto le trasmissioni regolari per lasciare spazio alle notizie in diretta sulla sovrana, senza interruzioni.

I conduttori erano tutti vestiti di nero, come previsto dal piano London Bridge, preparato in caso di morte di Sua Maestà. L’annuncio della morte è arrivato intorno alle 19:35.

“Il nuovo re e la regina consorte resteranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”, continua il tweet con cui la famiglia reale ha dato il triste annuncio a tutto il mondo.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022