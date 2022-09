Meteo, entro sera temporali ed anche grandine: le zone colpite

Il meteo in Italia è destinato a sorprendere tutti, visto dopo il caldo anticiclonico è pronto a lasciare spazio a temporali e grandinate.

Continua a sorprendere tutti la situazione meteorologica italiana con temporali e piogge pronti a prendersi la scena sostituendo le calde e roventi correnti africane. A breve anche il Sud sarà bagnato dalle piogge: tutte le previsioni.

Per le prossime ore il meteo riserva delle sorprese, nel senso più negativo del termine, a tutta la penisola italiana. Infatti è in arrivo un fronte perturbato di origine atlantica. Quindi sin dal mattino avremo carichi temporaleschi soprattutto sui settori centrali della Ligura e della Lombardia. La ragione va ricercata in un maggior apporto d’aria umida che proprio in queste ore sta invadendo in forma più decisa le regioni di Nordovest. L’atmosfera è in subbuglio ed il fronte perturbato è dietro l’angolo.

L’anticiclone africano mantiene il suo centro motore a latitudini leggermente più basse rispetto al nostro Paese, riuscendo dunque a garantire una totale stabilità atmosferica quasi essenzialmente tra Sardegna, Sicilia e all’estremo Sud. Sulle altre regioni meridionali, però torneranno piogge e precipitazioni già dalle ore pomeridiane della giornata. Nel pomeriggio le Alpi, le Prealpi e settori medio alti della Val Padana saranno teatro di numerosi rovesci, temporali e anche di qualche grandinata. Scopriamo quindi nel dettaglio cosa sta succedendo nel corso delle prossime 24 ore.

Meteo, prossime ore in compagnia di rovesci e temporali: cosa succede

Questo giovedì sarà la giornata più instabile, con il passaggio di un fronte organizzato foriero di rovesci e temporali anche forti al Nord sin dalle prime ore della giornata. I fenomeni potranno essere accompagnati localmente da grandine anche di grande dimensione. I temporali bagneranno anche le regioni centrali specialmente su Toscana, Umbria e Lazio interno. Sud Italia ancora protetto dall’anticiclone, salvo un po’ di variabilità in Campania. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo diffusamente instabile. Infatti sin dalle prime ore del mattino avremo forti temporali, nubifragi e locali grandinate specialmente sulle regioni ad Ovest ed in attenuazione in serata. Le temperature risulterà in leggero calo, con massime che andranno dai 23 ai 28 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione instabile specialmente su Toscana e Umbria. Inoltre i fenomeni colpiranno anche localmente le alte Marche e Lazio. Situazione leggermente più tranquilla in Abruzzo. I valori termici sulle regioni centrali risulteranno in calo, con massime che andranno dai 28 ai 31 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una nuvolosità irregolare su Campania e rilievi. Infatti qui avremo degli isolati piovaschi che potrebbero colpire sin dal mattino. Altrove invece avremo ampie schiarite altrove. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime che si stabilizzeranno tra i 28 ai 24 gradi.