Mare Fuori 3, abito nero da funerale: muore il protagonista? Lo spoiler

C’è grande attesa per Mare Fuori 3 che rinnova l’appuntamento con i tantissimi giovani telespettatori: lo spoiler preoccupa tutti

Gli spoiler sulla prossima stagione della serie partenopea si susseguono di giorno in giorno, specialmente su TikTok dove tanti giovani pubblicano i video delle riprese che si tengono nella città di Napoli. Morirà il protagonista?

Le prime due stagioni di Mare Fuori sono state un gran successo, nonostante la loro trasmissione fosse su Rai Due e non sul canale principale della TV di Stato. Successivamente, soltanto di recente, la serie è stata resa accessibile non solo su Rai Play, ma anche su Netflix raccogliendo ancor più un folto numero di spettatori in trepidante attesa per la terza stagione. Come cambieranno le cose al carcere minorile di Napoli adesso che Ciro non c’è più e subentra sua sorella Rosa?

A prendere le redini del comando del carcere minorile ci sono tutti gli amici che piangono il figlio del boss, ma i punti di vista sono differenti a tal punto da creare qualche fazione di troppo. Amore e delinquenza, voglia di rinascere e sudditi di una società che non glielo concede: come finirà questa stagione della serie?

Mare Fuori 3, Eduardo muore? Avvistata Carmela con un abito da funerale

Un grande spoiler è stato fatto sui social e riguarda Edoardo -interpretato magistralmente da Matteo Paolillo- uno dei protagonisti e ragazzi del carcere minorile di Napoli, nonché migliore amico del compianto Ciro. Sarà lui a prendere le redini del posto in cui è costretto a stare per i reati commessi? Il suo essere così morbido nei confronti di Carmine Di Salvo non è stato preso bene dai suoi stessi compagni di redenzione e sarà proprio a causa sua che si creeranno fazioni, almeno fin quando non arriva Rosa Ricci.

Tuttavia, Edoardo potrebbe non avere un lieto fine. Ci sono diversi scatti e riprese pubblicate sui social che ritraggono Liz e Massimo in lacrime, oltre a vedere la moglie e la mamma del giovane detenuto in abiti neri. Già mesi fa si vociferava una morte perché durante le riprese emerse una bara bianca: Edoardo morirà effettivamente?