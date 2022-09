Il Paradiso delle Signore 7, spoiler bomba: scocca la scintilla tra lei e Vittorio!

Spuntano altre anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 7. Infatti secondo uno spoiler bomba ci sarà una love story tra Vittorio e lei: le ultime.

Manca sempre meno alla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, con i telespettatori pronti a scoprire tutte le novità in arrivo con gli episodi inediti. Protagonista assoluto ancora una volta Vittorio: per lui una nuova storia d’amore.

Sono tante e diverse le novità in arrivo con Il Paradiso delle Signore 7 che ripartirà su Rai Uno a partire dal prossimo lunedì 12 settembre. Non mancheranno nuovi personaggi e tra questi troviamo anche Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, a cui presta il volto Chiara Baschetti. L’attrice 35enne è diventata famosa qualche anno fa per aver recitato accanto a Gianni Morandi nella fiction L’isola di Pietro. In queste ore la Baschetti ha quindi deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Di Più Tv.

L’attrice ha quindi svelato qualche anticipazione sulle nuove puntate, annunciando che scoccherà la scintilla con Vittorio Conti, il proprietario del grande magazzino milanese. Ad interpretare l’uomo ci penserà Alessandro Tersigni. All’interno della serie, l’uomo è rimasto senza la moglie Marta Guarnieri, che ha deciso di scappare in America dopo aver appreso dell’impossibilità di avere figli. Inoltre nell’ultima stagione l’uomo ha avuto anche un breve flirt con Tina Amato, ma nulla di troppo importante. Andiamo quindi a scoprire chi è Matilde nella soap opera Rai.

Il Paradiso delle Signore 7, chi è Matilde Frigerio di Sant’Erasmo: il nuovo personaggio

Nei primi episodi de Il Paradiso delle Signore 7 vedremo il personaggio di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, ossia la moglie di Tancredi e cognata di Marco, i nipoti della contessa Adelaide. Proprio quest’ultima accoglie la donna in casa sua in un momento di crisi con Tancredi. Matilde, come spiegato da Chiara Baschetti, è delusa dal marito perché non ha mantenuto alcune promesse fatte. Quando i due si sono conosciuti, lei era una donna in carriera, dirigente del mobilificio di famiglia. Ma in un secondo momento l’azienda è stata distrutta da un incendio.

Tancredi quindi le ha promesso di ricostruirla a e ridarle il suo lavoro ma così non è stato. Quindi, a questo punto, decide di metterle i bastoni tra le ruote perché la vuole a casa, dedita alla famiglia. Questa situazione però opprime Matilde che lascia dunque Torino e scappa a Milano, dove trova sostegno in Adelaide. Negli ultimi episodi della sesta stagione abbiamo visto come la contessa ha perso Umberto Guarnieri, il grande amore della sua vita, ed è ben felice di dividere la sua immensa villa con qualcun altro. Così Matilde inizierà a lavorare con Vittorio e proprio da questo momento nascerà il flirt tra i due.