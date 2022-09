Ultim’ora Elodie, grande spavento a Milano: “L’ho sbattuto al muro”. Un episodio che in pochi conoscevano e che le fa onore

La cantante e attrice, applauditissima anche al Festival di Venezia, ha dimostrato ancora una volta di essere “una tosta” davvero. Si è battuta in prima persona in una circostanza davvero brutta.

Pensando ad Elodie di certo non viene in mente il classico stereotipo della ragazza debole e indifesa. Che sia sul set di un video musicale, davanti alle telecamere o nella vita di tutti i giorni, la Di Patrizi dimostra di avere forza e coraggio da vendere. L’ultimo episodio ha messo ancor più in risalto questa sua indole, con un atteggiamento che in questo caso le fa davvero onore. Andiamo a vedere perchè.

Poche settimane fa, quando si trovava per le vie di Milano, è intervenuta per difendere una coppietta di anziani contro alcuni bulli che li avevano presi di mira. Un modo di fare arrogante e maleducato che non è piaciuto per niente alla nota cantante che ci ha voluto quindi mettere del suo.

Durante una recente intervista rilasciata a Raffaele Panizza sulle colonne di Vanity Fair, lei stessa ha raccontato per filo e per segno come si sono svolte le cose.

Elodie, tra le disavventure quotidiane e il gossip: tutto sulla sua attualità

“Sono bulla coi bulli. A Milano, poche settimane fa, ho visto dei ragazzini che sbarravano la strada a una coppia di anziani, e sono diventata pazza. Ne ho preso uno e l’ho sbattuto fisicamente al muro: Ma ti rendi conto che potrebbero essere i tuoi nonni? Ho fatto con lui ciò che avrei fatto con mio figlio“, ha specificato Elodie. Episodi spiacevoli purtroppo che si verificano molto di frequente al tempo d’oggi, soprattutto nelle grandi metropoli, dove continua ad esserci sempre meno rispetto per il prossimo.

Dopo aver parlato di questo, la bellissima neo attrice si è voluta soffermare anche sulla sfera del gossip, parlando in particolar modo di Andrea Iannone. Su precisa domanda relativa alla presunta simpatia che sembra esserci tra i due, Elodie ha risposto: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne. Quello che mi conquista sempre è la fragilità. Devo dire che sono però contraddittoria, perchè mi piacciono i coatti come me, eleganti nella fisicità ma che poi ti strizzano mettendoti un braccio intorno al collo. Il coatto è verità. E quando vedo la verità divento pazza. Andrea è un ragazzo molto simpatico, che mi fa ridere. E sì, è coatto”.