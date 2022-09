Elettra Lamborghini senza limiti: sarà alla conduzione di un inaspettato programma

La bella ereditiera Elettra Lamborghini è pronta a tornare protagonista sul piccolo schermo. Per lei arriva la conduzione di un programma inaspettato.

Il pubblico a casa a breve tornerà a vedere il volto di Elettra Lamborghini sul piccolo schermo. Infatti per la bella ereditiera ci sarà la conduzione di una trasmissione a dir poco inaspettata: cosa sta succedendo.

Nel futuro di Elettra Lamborghini non c’è solamente la musica ma anche il mondo della televisione. Dopo il successo ottenuto quest’estate con la hit radiofonica Caramello, la cantante, presentatrice ed opinionista tv è pronta a tornare sul piccolo schermo. A rivelarlo è il settimanale Vero secondo il quale ha riportato come la 28enne sarebbe stata chiamata da Sky per la realizzazione di un one-woman-show che dovrebbe andare in onda il prossimo inverno.

Questo è un format decisamente importante per Elettra la quale dovrebbe esprimersi a 360 gradi tra musica, conduzione e divertimento. Questa inoltre non sarebbe nemmeno la prima volta per lei, visto che di recente ha condotto il programma comico Only Fun su Nove mentre qualche tempo fa ha svolto il ruolo di opinionista tv all’Isola dei Famosi. Inoltre il settimanale ipotizza anche un ritorno al Festival di Sanremo, dove è stata protagonista nel 2020. Intanto la showgirl si sta godendo a pieno la vita matrimoniale con Afrojack.

Elettra Lamborghini: chi è il marito Afrojack e dove vivono

La carriera artistica di Elettra Lamborghini procede a gonfie vele come anche quella matrimoniale. Da due anni Elettra Lamborghini è felicemente sposata con il deejay olandese Afrojack (nome d’arte di Nick van de Wall). Nonostante sia passato diverso tempo dallo scambio degli anelli la coppia non ha ancora avuto dei figli e di recente Elettra ha rivelato il motivo. L’arrivo del piccolo per i due sarebbe anche il coronamento dell’amore, anche se al momento i due hanno deciso di non allargare la famiglia.

Infatti la stessa Elettra ha precisato che diventerà mamma solo quando potrà dare al suo bebè tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. Il desiderio al momento è poco realizzabile proprio a causa dei tanti impegni di lavoro dell’influencer. La Lamborghini ha inoltre puntualizzato di non avere fretta visto che è ancora molto giovane. Inoltre i due vivono anche in tre case diverse una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una a Miami, in Florida. Afrojack ed Elettra pur di stare insieme, quindi, si dividono tra le tre abitazioni in giro per il mondo.