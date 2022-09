Dramma Isola dei Famosi, una concorrente rischia la terapia: “Dormo solo per terra”. Gli effetti del reality si fanno ancora sentire

Non è la prima volta che succede e sicuramente capiterà ad altri che vivono questa esperienza perché con gli anni abbiamo scoperto quanto sia dura L’Isola dei Famosi. La convivenza è molto più complicata rispetto al GF Vip e ad altri reality, l’assenza di comodità e di cibo tradizionale diventa pesante.

Ma soprattutto c’è chi sente gli effetti della sua avventura per mesi anche dopo essere tornato a casa e fatica a riprendere le vecchie abitudini. Lo sta scoprendo sulla sua pelle anche Carmen Di Pietro, che settimana dopo settimana all’Isola era diventata una delle preferite del pubblico anche se poi non ha vinto.

La showgirl che ha partecipato con il figlio Alessandro (una delle sorprese più belle nell’ultima edizione) ha raccontato al settimanale ‘Nuovo’ i cambiamenti nella sua vita. Perché l’Honduras ha stravolto tutti i suoi ritmi a cominciare dall’alimentazione quotidiana che è diventata un vero dramma.

Dramma Isola dei Famosi, una concorrente rischia la terapia: il suo racconto speciale

Carmen Di Pietro infatti ha confessato di aver preso abitudini che prima non aveva assolutamente. Come quella di portarsi sempre dietro in borsa crackers, frutta e nocciolini, in caso le venga una crisi di fame. E quando si rende conto di averli dimenticati, cominciano le crisi di panico. Ma non è tutto, perché non riesce più a viaggiare in aereo proprio per paura di restare senza snack e preferisce farlo in automobile per avere sempre qualcosa sotto mano.

Finita qui? Assolutamente no, perché a casa adesso ha preso l’abitudine di dormire per terra su un asciugamano o al massimo su un tappetino. Oltre tre mesi all’Isola l’hanno segnata molto e per questo sta meditando un passo importante: “Mi sono data tempo un mese ma se non ce la farò mi rivolgerò ad uno psicologo. Anche i miei figli si stupiscono che non riesca più a dormire sul letto, rifiutando le comodità, e che io faccia sei piani di scale pur di prendere un pacchetto di cracker”.

Il cibo è diventata una vera ossessione. Se prima si limitava comprava un pacco di pasta da 500 grammi ora punta su quella da un chilo. E così ne risentono anche i conti di casa, ma non riesce a farne a meno.