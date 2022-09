“Tutto stravolto”, Barbara D’Urso non nasconde la sua tristezza: annuncio in diretta

Barbara D’Urso non ha nascosto la sua tristezza, raccontando che tutto era stravolto. Ecco cosa è successo alla conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Barbara D’Urso ha avvisato subito tutti non appena è iniziata la puntata di Pomeriggio Cinque dell’8 settembre 2022. Non è stata una giornata come le altre: nè per lei, nè per il pubblico. Tutto è stato stravolto all’ultimo minuto proprio perchè ha preferito dare un taglio ben preciso alla sua trasmissione, che è una testata giornalistica.

Alle 13:30 circa la BBC ha interrotto tutte le sue trasmissioni, annunciando che la regina Elisabetta II non stava bene. La nota ufficiale riportava la preoccupazione dei medici per la sua salute. Barbara D’Urso ha subito fatto notare che, nelle ultime foto condivise in cui incontra Liz Truss, il nuovo primo ministro inglese, aveva le mani viola.

Barbara D’Urso, perchè è saltato tutto: la spiegazione

Il motivo per cui il dorso della mano della regina aveva un colore molto strano nelle ultime foto sarebbe stato spiegato da Gabriel Poground, che non è solo un notissimo giornalista e conduttore britannico, ma anche governatore della Queen Elisabeth’s Foundation for Disabled People e membro della Royal Geographic Society.

Gabriel Poground avrebbe rivelato una realtà che sembra davvero incredibile, oltre che dolorosa. La regina Elisabetta II avrebbe avuto il cancro, e negli ultimi mesi ci sarebbe stata una ricaduta della malattia. La mano viola era una delle indesiderate conseguenze della flebo. Il giornalista dava dunque per inevitabile la morte di Elisabetta II.

La conduttrice cerca di tenere l’umore alto: subito dopo l’annuncio

Mentre Barbara D’Urso conduceva la puntata di Pomeriggio Cinque non era ancora arrivata la notizia della morte di Elisabetta II. Gli inviati Mediaset erano con le loro telecamere davanti a Buckingham Palace ed al castello di Balmoral. Per sdrammatizzare, ha ricordato quando al GF si era travestita da Meghan e Malgioglio era diventato la sovrana inglese.

Nello studio di Pomeriggio Cinque era presente anche Filippo Nardi, l’ex gieffino italo-inglese. Ha spiegato di aver chiamato subito sua madre: sapere che la regina stava male era per lui quasi un dispiacere familiare. Si è collegato con Barbara D’Urso anche l’inviato Mediaset Gatti, che annunciando la morte della regina al TG4 è scoppiato in lacrime.

Ecco l’annuncio su Instagram della morte della sovrana inglese. Il suo regno, durato 70 anni, è il più lungo del regno britannico. Il monarca che ha regnato più a lungo in assoluto, invece, è stato re Luigi XIII di Francia, detto Il Giusto, che arrivò a 72 anni di regno.

Qui sotto il primo comunicato del figlio di Elisabetta II comincia così: “Dichiarazioni di Sua Maestà il re (Carlo III, ndr.) dopo la morte della regina“:

Per vedere la puntata di Pomeriggio Cinque dell’8 settembre 2022, clicca qui.