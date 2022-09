“Vedova allegra”, Elisabetta Gregoraci presa di mira: tartassata dopo la sfilata

Elisabetta Gregoraci è stata nuovamente presa di mira dai tanti haters: i commenti sui social non sono affatto al miele

L’ex gieffina e moglie di Flavio Briatore non è molto amata dai social, per lei c’è una vera e propria spaccatura, qualsiasi cosa la coinvolga. Questa volta, ad essere preso di mira, è il suo aplomb al Festival del cinema di Venezia.

Questi giorni a Venezia si sta tenendo la 79° edizione del Festival del Cinema che vede protagonisti tantissimi volti del mondo dello spettacolo e non solo, nazionali ed internazionali. Una sfilata di grande moda in cui le più grandi celebrità si sfidano a suon di abiti meravigliosi sponsorizzati dai marchi più lussuosi. Sono tanti gli abiti di cui si è chiacchierato fin qui, ma Elisabetta Gregoraci ha immediatamente sbaragliato la concorrenza.

I social sono un’arma a doppio taglio: se da un lato ci consentono di stare in contatto con le persone a noi care e di condividere la propria quotidianità con il pubblico affezionato, dall’altro ci lascia in pasto alle belve che, spesso e volentieri, risultano più feroci di quanto ci si aspetta. Questo Elisabetta Gregoraci lo sa bene perché più volte è finita nell’occhio del ciclone.

Elisabetta Gregoraci presa di mira: questa volta è “colpa dell’abito”

In occasione della sfilata sul red carpet per la la 79° edizione del Festival del Cinema, Elisabetta Gregoraci ha scelto di farlo con un look molto interessante, firmato totalmente da Alessandro Scervino. Con indosso un completo giacca e pantaloni in pizzo completamente nero, con il reggiseno in pizzo ed il prosperoso seno in bella vista, la conduttrice ha lasciato tutti a bocca aperta. Da sempre elegante, un fascino mozzafiato e dal red carpet l’hanno riconosciuto appieno, ma sui social non tutti sembrano aver apprezzato.

Tra i commenti, non si sono risparmiati quelli più cattivi che mettevano in risalto il fatto che il suo seno fosse totalmente rifatto, parlando di “belle protesi”, trovando “volgare” quello scollo. Ancor peggio ha fatto chi ha commentato il look totalmente nero dandole della “vedova allegra”.