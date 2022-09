Sanremo, terribile incidente per ex volto dell’Ariston: la Foto dall’ospedale spaventa tutti. I fan su Instagram si sono stretti al suo fianco

Un brutto inconveniente mentre era alla guida della sua auto, ha ridotto Donatella Milani su un letto di ospedale. Lei stessa ha fatto un resoconto delle sue attuali condizioni.

In molti la ricorderanno per i suoi successi canori da giovanissima, quando all’inizio degli anni ’80 imperversava sui palchi di tutta Italia. Donatella Milani vinse nel 1982 il rinomato Festival di Castrocaro, rampa di lancio per le nuove scommesse della musica nostrana. Questo la portò nel 1983 a fare la sua comparsa sul palco dell’Ariston, tra le nuove proposte, con il brano Volevo dirti che si classificò al secondo posto. In più scrisse anche i testi delle canzoni Stiamo insieme e Complimenti, portate alla ribalta rispettivamente da Richard Sanderson e da Stefano Sani.

L’anno successivo prende nuovamente parte al Festival di Sanremo, stavolta nella sezione “Big“, con il brano Libera, arrivando tredicesima. Il suo look estroverso, ispirato alle pop star del mondo anglosassone la fecero diventare un bel personaggio anche per il pubblico italiano. Nel corso degli anni l’abbiamo scoperta anche all’interno del mondo televisivo, persino nelle vesti di concorrente. Nel 2018 partecipa infatti a Ora o mai più su Rai 1, dove andò a scontrarsi con Donatella Rettore, nel corso della seconda edizione, per una battuta fuori luogo (le tue canzoni sono da cartoni animati, disse della collega). Ultimamente è stata ospite su Rai 1 di Caterina Balivo in Vieni da me, dove ha ricevuto un ottimo attestato di stima del pubblico.

Grave incidente per Donatella Milani, l’ex volto di Sanremo è in ospedale: le sue condizioni – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Donatella Milani (@donatellamilani_official)

Per la Milani ci sono ora però dei problemi più seri da affrontare rispetto alla televisione, e riguardano il suo stato di salute. Come riportato da lei stessa su Instagram, è stata vittima di un grave incidente stradale nei giorni scorsi. La foto condivisa sui social la vede bloccata su un letto di ospedale, con un collare per immobilizzarle il collo.

La convalescenza sarà abbastanza lunga e proprio in questo frangente ha sentito il bisogno di ricevere un virtuale abbraccio da parte dei suoi numerosi fan.

La causa della disavventura è stato un cane, che le ha attraversato la strada mentre era alla guida.

“Ho avuto un incidente con auto, mi ha attraversato un cane“, ha spiegato. Poi aggiunge: “Dovrò restare così per un mese ma sono fortunata di poter essere qui a raccontarlo”. Adesso la cosa più importante sarà recuperare al meglio la condizione fisica per poi potersi dedicare nuovamente ai suoi tanti progetti professionali. I fan si sono schierati subito numerosi dalla sua parte, con moltissimi messaggi di sostegno e di augurio per una pronta guarigione.