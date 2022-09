“Poteva essere mio marito”, inaspettata confessione di Vanessa Incontrada su Claudio Bisio

Vanessa Incontrada ha raccontato i suoi progetti in un’intervista, nella quale ha anche parlato di un rapporto molto speciale con il collega

Una carriera sempre in pompa magna per Vanessa Incontrada. La bravissima conduttrice ed attrice spagnola ha tanti progetti in cantiere e diverse apparizioni future in ambito televisivo che la terranno impegnata.

Scacciate via le pessime polemiche riguardanti il suo fisico, la Incontrada si sta gettando in nuovi appuntamenti lavorativi. Lo ha raccontato in una bella intervista al Corriere della Sera, in cui è apparsa raggiante e pronta alle vecchie e nuove avventure.

Dalla chiacchierata è scaturita un’affermazione molto interessante e dolce, riguardante un suo compagno di lavoro con cui è sempre stata affiatata ed in sintonia. Ovvero il comico e cabarettista Claudio Bisio.

Vanessa Incontrada ed il feeling speciale con Claudio Bisio. Poi lancia frecciate alla Meloni

Per tanti anni Vanessa Incontrada e Claudio Bisio hanno condotto in coppia Zelig, il noto contenitore e show che dà spazio a moltissimi comici dal vivo. A breve, ovvero da novembre, i due torneranno a lavorare assieme per la nuova edizione proprio del suddetto programma di Canale 5.

Vanessa ha rilasciato dichiarazioni al miele per Bisio, parlando di lui come di una sorta di marito, un coniuge del mondo dello spettacolo: “Il mio Claudio è proprio un marito mancato. Ci sono cresciuta con lui, tutto quello che so l’ho imparato da lui, abbiamo un rapporto molto intenso, abbiamo vissuto mesi e mesi di lavoro, ci lega un affetto enorme. Professionalmente ha una capacità unica di ascolto — è un dono, mica si impara —, sa essere sempre attento a quello che uno dice, è da lì che arrivano le sue battute. È un improvvisatore nato”.

Nella suddetta intervista, Vanessa Incontrada ha voluto anche parlare di politica, dando il suo parere su Giorgia Meloni. Ovvero la leader di Fratelli d’Italia che sembra in pole per diventare la nuova presidente del consiglio.

“Giorgia Meloni mi fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica. Io credo nelle regole, ci devono essere, ma su certi temi come l’aborto, l’inseminazione artificiale, l’adozione, le unioni civili, dovremmo essere già avanti, invece percepisco che con un politico come lei retrocediamo. E mi spaventa. Vorrei ascoltare parole di libertà, non solo libertà di parola”.