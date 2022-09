Pechino Express, un’ex concorrente piange in diretta: il lutto che l’ha sconvolta

Una delle protagoniste di una vecchia edizione di Pechino Express è scoppiata in lacrime per il lutto che l’ha sconvolta

Un lutto che ha segnato non solo l’ex concorrente del reality show, ma l’intero mondo dello spettacolo italiano che, a distanza di 4 anni ancora non si dà pace. Una grande perdita che inevitabilmente resterà nella storia.

In diretta ad Oggi è un altro giorno con Serena Bortone c’è stata Natasha Stefanenko che è arrivata soltanto seconda, insieme a sua figlia Sasha Sabbioni, la scorsa edizione di Pechino Express che ha visto trionfare la coppia de I pazzeschi composta da Victoria Cabello e Paride Vitale. Su Rai Uno, l’attrice ha aperto cassettoni di ricordi con fotografie e video che hanno segnato la sua vita.

Anche Fabrizio Frizzi è stato parte del suo percorso e dopo aver reso vivo il suo ricordo, in seguito ad una foto familiare, Natasha non ha trattenuto le lacrime: “Mi volete far piangere e cerco di non piangere perché mio suocero, il papà di Luca, ci ha lasciati da poco. Praticamente il mio secondo padre. Si chiamava Raffaele e mi ha insegnato, in primis, l’onestà”.

Natasha Stefanenko e le lacrime in diretta: il rapporto che l’ha segnata

Natasha Stefanenko ha mostrato grande attaccamento alla famiglia, ancor più dopo aver rafforzato il suo rapporto in corsa a Pechino Express, con sua figlia Sasha. Non solo la sua di famiglia, ma anche quella del marito le sta particolarmente a cuore, ancor più perché suo suocero le ricordava suo padre Boris: “Sono molto simili. Si sono sposati nello stesso anno. Mio marito e mia sorella sono nati nello stesso anno. Hanno tanti punti in comune e i miei genitori sono molto grati alla mia famiglia italiana”.

Un rapporto molto particolare, in senso buono, ce l’ha con la mamma di suo marito Luca: “Mia suocera è una persona speciale. Di un’intelligenza unica. Ora è a casa nostra e ci sta guardando. Tania sei la nostra forza”. Grande emozione in studio, in compagnia di Serena Bortone che è sempre un’ottima padrona di casa.