Italiani attenzione: bollette alle stelle a causa di questo elettrodomestico. Bisogna fare massima attenzione per evitare un salasso

Tra i moltissimi elettrodomestici che utilizziamo quotidianamente all’interno della nostra casa, ce n’è uno che stravince la concorrenza in fatto di energia richiesta per l’accensione.

Il caro bollette sta condizionando la vita di tutti i cittadini italiani ed europei. La guerra in Ucraina e la situazione geopolitica internazionale non lascia trasparire nulla di buono anche per l’immediato futuro. Ora che tornerà ad essere necessario anche l’uso del gas, dalla stagione autunnale in poi, i costi subiranno una nuova pericolosissima impennata. Oltre all’intervento dello Stato, necessario per calmierare i prezzi, ognuno dovrò anche fare la sua parte in base al consumo in casa. Se facciamo riferimento all’elettricità, ci rendiamo conto che ormai siamo completamente dipendenti dall’utilizzo degli elettrodomestici. Nel corso degli anni lo sviluppo tecnologico ci ha consentito di risparmiare tempo e fatica nello svolgimento delle mansioni più comuni. Una comodità che può costarci però davvero molto cara. Dai televisori ai computer, passando per frigoriferi, lavatrice, asciugatrici, lavastoviglie, frullatori, aspirapolvere, phon e piastre. Ma sapete quanto incide tutto questo sulla nostra bolletta a fine mese?

Bollette, massima attenzione all’utilizzo degli elettrodomestici: qual è il più caro in assoluto

Una recente indagine condotta dal sito Facile.it in sinergia con mUp Research e Norstat, ha svelato quali sono gli elettrodomestici più utilizzati (e ritenuti indispensabili dagli italiani). Al primo posto troviamo la lavatrice, considerata insostituibile per il 62,7% degli intervistati. Al secondo posto, tra i preferiti, c’è il frigorifero. Ultimo gradino del podio per il televisore (40%). Il problema è quanto costano tutti questi strumenti sulle nostre tasche. Il più costoso è il frigorifero (comprendendo anche la parte del congelatore) con un impatto da 150 euro in bolletta alla fine dell’anno. A seguire c’è proprio la lavatrice, nonostante non sia utilizzata per 24 ore su 24. Il consumo è di circa 91 euro annui. Al terzo posto troviamo un elettrodomestico molto utilizzato in questi mesi estivi, ovvero il condizionatore. Se il suo uso fosse esteso a tutti i 12 mesi, sarebbe di gran lunga il più caro (250 euro annui). C’è poco da fare, dovremo fare economia anche nell’uso degli strumenti all’interno della nostra casa.