Il Paradiso delle Signore, delusione cocente: la soap opera è a rischio?

Problemi per la nota soap opera della Rai Il Paradiso delle Signore, che non sta convincendo al 100% come invece credeva la rete

Manca ormai pochissimo all’inizio della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap opera targata Rai ed ambientata nel mondo della moda degli anni ’60 a Milano è una delle più viste nel nostro panorama televisivo.

Lunedì prossimo 12 settembre, alle ore 16, cominceranno dunque le nuovissime puntate di questa apprezzata e longeva fiction, che promette nuove trame ed intrighi interessanti. Il Paradiso delle Signore in questi giorni sta continuando ad andare in replica, ma senza grossi riscontri.

La Rai non si aspettava che la riproposizione de Il Paradiso delle Signore potesse essere un fiasco in questo periodo estivo, in attesa delle nuove storie. La conferma del flop arriva dai dati auditel di ieri, martedì 6 settembre, con numeri non proprio esaltanti.

Gli ascolti TV di martedì 6 settembre 2022: male Il Paradiso delle Signore, stravince Canale 5 nel pomeridiano

Dunque ieri batosta televisiva per le repliche de Il Paradiso delle Signore. Le puntate andate in onda nel pomeriggio di Rai Uno hanno coinvolto 1.103.000 spettatori e ottenuto il 14.3% di share. Neanche così male, ma diventano numeri negativi se contrapposti ai competitor.

Il pomeriggio di Canale 5 ha dato una severa lezione alla soap opera Rai. Infatti la fiction di origine turca Terra Amara è stata seguita ieri da 1.955.000 spettatori e il 25.8% di share

Una brutta notizia per Il Paradiso delle Signore, che però spera di riportarsi in testa nella gara dello share pomeridiano a partire da lunedì prossimo, grazie ai nuovissimi ed inediti episodi della soap italiana.

Batosta anche in prima serata per la Rai. Infatti ieri, 6 settembre, si è registrata la vittoria a mani basse di Canale 5, che ha mandato in onda in diretta la partita Psg-Juventus di Champions League, catturando l’interesse di 5.055.000 tifosi e il 26.9% di share.

Discreto il riscontro del film mandato in onda da Rai Uno, ovvero la commedia Nessuno mi può giudicare con Paola Cortellesi e Raoul Bova. 1.890.000 spettatori e l’11.2% di share, ma niente a che vedere col successo enorme della partita di calcio.