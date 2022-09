GF Vip 7: “Gemma Galgani nel cast”, la bomba che stupisce tutti

Arriva una reazione social piuttosto enorme riguardo la partecipazione della donna al Grande Fratello Vip 7

C’è sempre grande attesa per l’inizio ufficiale del Grande Fratello Vip 7. La nuova edizione del reality show di Mediaset partirà lunedì 19 settembre, con l’ingresso nella casa di quasi tutti i nuovi concorrenti.

Alfonso Signorini e compagnia ancora non hanno svelato l’intero cast del GF Vip 7, mantenendo la suspance sulla stragrande maggioranza dei nuovi vipponi presenti nel reality edizione 2022-2023.

Intanto sul web è scoppiata la bomba, visto che molti utenti hanno annunciato la partecipazione di un volto noto di Mediaset al GF Vip 7. “Gemma Galgani sarà al Grande Fratello!“. Questo il messaggio che circola in queste ore.

Gemma al GF Vip 7? In realtà è una clamorosa somiglianza visiva

Il pubblico, in particolare i fan del GF Vip, hanno messo in giro una voce che avrebbe del clamoroso. Ovvero la partecipazione al reality di Canale 5 di Gemma Galgani, la nota dama di Uomini e Donne che ha fatto sempre discutere per la sua ricerca spasmodica di un nuovo partner.

Ma cosa c’è di vero in questo annuncio? Assolutamente nulla. In realtà il messaggio che circola sul web è soltanto una boutade, per via di una somiglianza estetica e visiva con un reale concorrente del GF Vip 7.

Stiamo parlando della cantautrice Wilma Goich. La donna è stata annunciata (assieme a Giovanni Ciacci) come una delle prime partecipanti alla settima edizione del reality show. Ma nella presentazione ufficiale creata da Mediaset in molti hanno notato la netta somiglianza tra la Goich e Gemma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Dunque una semplice battuta per mettere in risalto quanto le due donne si somiglino, visti i tratti somatici non distanti: entrambe biondissime, con pettinature simili e anche alcuni segni particolari nel volto che le rendono molto somiglianti l’una dall’altra.

“Pensavo fosse Gemma”, hanno scritto diversi utenti e follower sul profilo Instagram del GF Vip a commento del video di presentazione di Wilma Goich. Ma la dama di Torino non ha tempo per partecipare al reality, visto che è stata confermata come una delle protagoniste della nuova edizione di Uomini e Donne, le cui riprese sono iniziate da una settimana.