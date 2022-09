Emma Marrone, tutta la verità sulla morte del padre: lo ha rivelato solo ora – VIDEO

Emma Marrone ha rivelato solo ora la verità sulla morte del padre Rosario. Ecco il video in cui spiega anche il contenuto di alcuni messaggi che sta ricevendo.

A dare la notizia, forse inconsapevolmente, è stato il comune di Aradeo, in Puglia. Sulla pagina Facebook è comparso un sentito messaggio di condoglianze: “Ricordiamo Rosario Marrone per il suo impegno nella nostra comunità come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio del nostro comune“.

Il messaggio si è subito diffuso su tutti i social network, e dopo poche ore è arrivata la cantante a confermare la notizia sul suo profilo ufficiale Instagram: “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre“. Subito dopo Emma Marrone è sparita: qualcuno ha fatto circolare le foto del funerale, ma l’esperto di gossip Amedeo Venza non le ha pubblicate.

Emma Marrone, cosa succede dopo la morte del padre

La notizia della morte di Rosario Marrone, il padre di Emma, ha subito lasciato diversi interrogativi. In molti si sono chiesti quale fosse il motivo per cui l’uomo si sia spento all’improvviso all’età di 66 anni. Il 7 settembre la cantante ha deciso di pubblicare un video per fare chiarezza e lamentarsi dei messaggi incresciosi che aveva ricevuto.

Nel video pubblicato, Emma Marrone si è mostrata senza trucco. Evidentemente il dolore e le tante incombenze che emergono dopo la morte di un parente le hanno lasciato poco spazio per la cura di sè. Le occhiaie sono gonfie ed il viso è segnato: di certo per chi la conosce e la segue da anni è sicuramente doloroso vederla in queste condizioni.

La richiesta della cantante: “Cosa dovete fare adesso per aiutarmi”

Emma Marrone ha voluto ringraziare i tanti messaggi di sostegno ricevuti subito dopo la morte del padre. Ha risposto a tutti quelli che le chiedevano se ci fosse qualcosa che avessero potuto fare per aiutarla di donare il midollo osseo contattando la onlus ADMO. Ha spiegato che suo padre è morto di leucemia ed una donazione lo avrebbe forse salvato.

Allo stesso tempo, Emma Marrone ha anche voluto sottolineare di aver ricevuto diversi messaggi che l’hanno davvero ferita. Sembrerebbe che in molti le abbiano scritto per chiederle se la morte di suo padre fosse dovuta ad un effetto collaterale dei vaccini contro il Covid. La cantante rifiuta ogni ipotesi e spiega che da ottobre 2021 era appunto malato.

Ecco il video integrale con il discorso di Emma Marrone: