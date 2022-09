Elodie-Iannone, impazza il gossip. Belen reagisce così: da non credere!

Elodie e Andrea Iannone hanno fatto impazzare il gossip, come ha reagito l’ex del motociclista? È da non credere

Una triade niente male quella composta dalla cantante, il motociclista e la showgirl argentina. Due dei tre si stanno frequentando e di mezzo c’è un’ex particolarmente “pesante”. Come avrà reagito?

Ai gossip, Belen Rodriguez passa sempre come l’ex fidanzata un po’ invadente e non di semplice caratterino. Basti pensare alla reazione che la showgirl argentina ha avuto alla scoperto di Antonino Spinalbese che avrebbe partecipato al GF Vip, con minacce di denunce e molto altro. Al momento la sorella di Cecilia e Jeremias sembra aver ritrovato la complicità che tanto le mancava insieme alla sua metà Stefano De Martino, ma prima che i due tornassero insieme, c’è stato un lungo trascorso durante il quale Belen ha frequentato Andrea Iannone.

Fu dopo la prima volta che la coppia si lasciò che la showgirl argentina si avvicinò al motociclista, salvo essere scaricato poco dopo per il ritorno sul palco del ballerino di Amici di Maria De Filippi. Andrea Iannone porta la nomea di essere quello con cui tutte si fidanzato per poter tornare con i propri ex: sarà questo il caso anche di Elodie?

Elodie e Andrea Iannone si frequentano: Belen Rodriguez non la prende bene

vabbè raga iannone serve sempre a capire che si ama ancora l’ex basti pensare a belen con stefano o la de lellis con damante magari ci fa tornare insieme elodie e marracash finger crossed🤞 pic.twitter.com/zrFbAbJS8u — 🍃𝐛𝐢 (@B1693) August 19, 2022

Soltanto nei giorni scorsi, a Deianira Marzano sono arrivate le prime segnalazioni su Andrea Iannone ed Elodie insieme, senza riuscire però bene a definire il loro rapporto. Da un lato c’era chi sosteneva una bella amicizia, dall’altro le foto di un bacio. A rompere il silenzio è stata l’ex di Marracash: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.

Come ha reagito Belen Rodriguez a tutto ciò? Seppure pubblicamente non pare aver fatto menzione di niente, da voci vicine alla showgirl argentina sembrerebbe che la loro relazione le susciti una particolare gelosia nei confronti del suo ex.