“Non mi vedrete più”, la protagonista di Don Matteo delude i fan: tutto finito?

La protagonista di Don Matteo ha deluso i fan, spiegando che è tutto finito. Ecco cosa ha replicato l’attrice ad una domanda molto insistente che le viene fatta da diversi mesi e cosa ci sarà nel prossimo futuro professionale.

Don Matteo 14 riserva brutte sorprese al suo pubblico. L’amore fra Anna e Marco, con tutti i suoi tira e molla, sembra essere arrivato alla fine. Don Matteo 13 si è concluso con il bacio fra il capitano ed il PM: lo sceneggiatore Mario Ruggeri non ha chiarito se questa sarà l’ultima scena in cui li si vedrà insieme, ma ha specificato che la storia finirà.

Maurizio Lastrico, l’attore che interpreta Marco Nardi, ha confermato con una battuta la sua intenzione di lasciare la fiction di Rai 1: “Nessun PM dura più di tre stagioni“. Dall’altra parte, c’è Maria Chiara Giannetta, che interpreta Anna Olivieri ed avrebbe altri impegni professionali che sicuramente non le permetteranno di essere sul set di Don Matteo.

Don Matteo 14, è tutto finito: cosa farà l’attrice

Maria Chiara Giannetta sta vivendo un momento d’oro della sua carriera. È stata protagonista di Blanca, la miniserie in cui interpreta la protagonista, che è una poliziotta ipovedente. Sembrerebbe che si stia pensando a registrare nuove puntate e che sia proprio questo sarebbe il motivo per cui avrebbe deciso di lasciare Don Matteo.

I fan di Maria Chiara Giannetta non sono affatto contenti che sia tutto finito all’interno della fiction Don Matteo, e sperano di poterla vedere presto in altri impegni nel piccolo schermo. Il 4 febbraio 2022, l’attrice aveva debuttato come co-conduttrice di Sanremo a fianco di Amadeus, sorprendendo tutti con la sua bravura nel ruolo e la sua ironia.

“Non credo che sia il mio”: l’attrice lo esclude completamente

Maria Chiara Giannetta inizialmente aveva spiegato di essersi preparata a lungo per salire sul palco dell’Ariston. Forse proprio da questo scaturiva quell’impressione che fosse molto a suo agio nel fare la co-conduttrice. I suoi ammiratori hanno iniziato dunque a chiedersi se a lei potrebbe anche piacere sperimentare la carriera di presentatrice.

Questa domanda gliel’ha posta anche il settimanale SuperGuida Tv. L’ex protagonista di Don Matteo è stata molto chiara: con l’esperienza a Sanremo è tutto finito, non è nell’intenzione della Giannetta di provare a fare la conduttrice. L’attrice ha anche ammesso di essere fidanzata da 5 anni con Davide Marengo, regista e sceneggiatore di 50 anni.

Ecco l’arrivo di Maria Chiara Giannetta al Festival del Cinema di Venezia 79: