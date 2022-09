“Chiara Ferragni non ha alcun talento”: ad attaccarla è proprio lei!

Duro attacco a Chiara Ferragni: la nota influencer di successo è stata punzecchiata in maniera piuttosto severa

Chiara Ferragni è di certo la regina delle influencer. Un successo planetario quello della giovane imprenditrice digitale, che è divenuta un vero e proprio brand vivente nota in tutto il mondo.

La Ferragni però a volte fa anche discutere e alimenta le polemiche dei suoi haters. Come nell’episodio recente che l’ha vista prendere un elicottero con gli amici soltanto per andare a fare un aperitivo in alta montagna, come ad ostentare le proprie capacità economiche.

L’ultimo gesto di Chiara Ferragni non è dunque passato inosservato e ha scaturito critiche a non finire. Una nota e longeva conduttrice ed opinionista televisiva si è letteralmente scagliata verso la moglie di Fedez, non utilizzando mezzi termini.

Critiche durissime a Chiara Ferragni: “Sa solo ostentare ciò che possiede”

Della vicenda discussa e discutibile di Chiara Ferragni si è parlato di recente a La Vita in Diretta, il contenitore pomeridiano di Rai Uno che affronta i temi più caldi del giorno, di qualsiasi argomento.

Durissimo il commento di Rosanna Cancellieri. La nota e longeva giornalista ed opinionista televisiva si è scagliata contro la Ferragni, parlando di una donna con poco talento e che ostenta le sue ricchezze: “Non credo che abbia altro che ostentare e far vedere quello che fa, cercando di stupire, perché poi quello che fa deve essere sempre un po’ sopra le righe, visto che poi altri talenti non credo che ne abbia“.

La Cancellieri non ha approvato mai le manifestazioni pubbliche della Ferragni, anche in passato: “Cosa vi aspettavate da Chiara Ferragni? Mi pare che abbia festeggiato un compleanno con lancio di pomodori e cetrioli ad un supermercato. Io stimo altri imprenditori che hanno messo sul mercato qualità, prodotti, concetti, imprese… Lei ha messo su il suo Truman Show”.

A difesa di Chiara Ferragni, sempre nel programma Rai, è intervenuta però l’attrice e cantante Stefania Orlando, che ha replicato così alla Cancellieri: “Lei influenza moltissime persone, viene criticata solo se alza un mignolo. Poi non scomodiamo ambientalisti o altro perché non vola tutti i giorni in alta montagna in elicottero. Non dimentichiamoci che la Ferragni sta facendo tante battaglie quotidiane per noi donne“.