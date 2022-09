Can Yaman, arriva il disperato appello alle fan: “Sono stufo”

In queste ore un seccato Can Yaman ha deciso di fare un appello a tutte le sue fan. Andiamo a vedere lo sfogo dell’amato attore turco.

Can Yaman oramai è uno degli attori più amati in Italia. Infatti il turco grazie alle numerose soap opera che l’hanno visto protagonista è riuscito ad affascinare tutti con la sua bellezza, ma adesso si è lasciato andare ad un duro sfogo: le sue parole.

Per i personaggi famosi, specie nel mondo dello spettacolo, l’affetto del pubblico è tutto, ma qualche volta può avere anche un effetto negativo A saperlo bene è Can Yaman, attore turco amatissimo in Italia. Infatti l’attore ha dovuto fare delle richieste alle fan che, ad esempio, non gli lasciano privacy e gli creano problemi sotto casa. In questi giorni Yaman si trova a Venezia con Francesca Chillemi per il Festival di Venezia. I due attori infatti sono nella città veneta per presentare il film che li vede protagonista ‘Viola come il mare‘.

Proprio durante un’intervista, Can ha dovuto avere a che fare con una richiesta dei fan. Proprio a questo punto l’attore ha rivelato ai microfoni: “Vi devo chiedere una cosa. Voi dovete voler bene a Francesca perché io sono stufo che il pubblico che mi segue attacca e aggredisce ogni donna con cui mi affaccio” – ha poi continuato – “Francesca è una bellissima persona e una bravissima attrice, amatela“. Andiamo quindi a vedere il rapporto che i due hanno instaurato anche al di fuori del set.

Can Yaman ed il rapporto con Francesca Chillemi: “Quando lei sorride tutto cambia”

Nel corso del Festival di Venezia, Can Yaman ha approfondito il suo rapporto con Francesca Chillemi. Per tanto tempo il pubblico ha pensato che tra i due fosse nato l’amore ma nelle ultime ore Francesca Chillemi ha detto la verità sul rapporto che ha con il turco. Inoltre anche Can ha parlato della sintonia nata durante le riprese. L’attore si è detto fortunato di lavorare con la Chillemi e poi l’ha elogiata affermando: “Quando lei sorride tutto cambia“.

Mentre invece a proposito della grande popolarità di Can Yaman, seguito e assalito in ogni città d’Italia dalle fan, la Chillemi non ha nascosto le difficoltà iniziali. Infatti Francesca, arrivata a Palermo insieme all’attore, sapeva benissimo la popolarità di Can ma vederla nella pratica per lei è stata tutta un’altra cosa. Dopo l’impatto iniziale Can parlando della Chillemi ha quindi affermato: “Lei è stata l’unica attrice che non è stata invidiosa di questo. E’ super umile in ogni cosa“. Insomma tra i due c’è un ottimo rapporto, ma al di fuori del set non c’è alcuna relazione.