Barbara D’Urso quasi in lacrime! Dolore immenso per il lutto improvviso: “Non ci sono parole”

In queste ore Barbara d’Urso ha mostrato tutto il suo dolore per l’improvviso lutto. La conduttrice è rimasta senza parole: cos’è successo.

Grande lutto per Barbara d’Urso che in queste ore ha mostrato al pubblico a casa tutto il suo grande dolore per quanto è successo. Infatti la conduttrice si è commossa in diretta per la morte di Elvira Zriba: andiamo a vedere le sue parole.

Come oramai accade dalla scorsa stagione, Barbara d’Urso ha aperto Pomeriggio Cinque con i fatti di cronaca. Tra i tanti casi trattati, la conduttrice si è occupata di Elvira Zriba, la ragazza di 34 anni che a Napoli pochi giorni fa è stata uccisa da una moto pirata, con il conducente che impennava su una ruota senza patente. Nel corso della diretta, in studio erano presenti la mamma, la zia e la cugina della vittima.

Proprio la madre della giovane Elvira, Alba, si è bloccata dal dolore e non riusciva a parlare. Vedendo la signora in difficoltà, la showgirl napoletana con la voce rotta dalle lacrime, ha detto: “Alba credo che ogni mamma sogni e speri sempre di andare in cielo prima dei propri figli” – ha poi continuato – “Questa è la speranza di ogni mamma naturalmente quindi non ci sono parole in una situazione del genere“.

Barbara d’Urso, rabbia e dolore per la mamma di Elvira: “Ha perso un altro figlio”

Lo spazio dedicato alla morte di Elvira Zriba, avvenuta intorno alle 3:30 di notte mentre la ragazza stava andando a buttare la spazzatura, ha messo in luce una doppia tragedia. Infatti pochi mesi fa Alba aveva perso l’altro figlio, sempre ucciso a causa di un pirata della strada. Adesso quindi la donna si è trovata a piangere anche la scomparsa dell’unica figlia che le era rimasta. Così Barbara d’Urso ha affermato: “In queste situazioni io faccio 10 passi indietro e lascio la possibilità di parlare“. Inoltre la conduttrice, in difficoltà, ha spiegato di essere troppo emozionata e che quando parla dei suoi figli le lacrime le escono da sole.

Dopo aver dato a Pomeriggio Cinque una notizia piena di rabbia la conduttrice ha chiesto alla mamma di Elvira il permesso di mandare in onda il video dell’incidente. Proprio il video gira da diversi giorni sul web ed è stato mostrato anche da tutti i telegiornali, come precisato dalla stessa conduttrice. Così Alba, madre di Elvira, ha deciso di dare il consenso a quanto richiesto dalla d’Urso. La showgirl prima di mandare il filmato ha precisato: “E’ per fare capire che quella ragazza era vicino alle strisce pedonali e stava andando a buttare la spazzatura“.