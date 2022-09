Anticipazioni Uomini e Donne, Ida torna con un ex: per Gemma una sorpresa in studio

Una coppia d’amiche al centro dell’attenzione di Uomini e Donne, Gemma e Ida tornano più forti di prima: tutte le anticipazioni

Gemma Galgani e Ida Platano tornano protagoniste al centro dello studio del dating show dopo un’estate di pausa ed all’insegna del gossip. Con le registrazioni delle nuove puntate, le due sono tornate a far parlare di sé.

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne sono iniziate dopo un’estate all’insegna del gossip cui sono stati protagonisti i tanti volti del Trono Over. Anche Gemma Galgani e Ida Platano sono tornate alla riscossa al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi con tante novità. Intanto non si hanno ancora indiscrezioni circa l’aspetto della dama torinese: c’è chi si è detto certo che la Galgani sarebbe tornata in studio con qualche ritocchino.

Ciò che è certo è che la dama, effettivamente, al centro dello studio c’era e per lei è arrivato un nuovo cavaliere a partire dalla primissima puntata che si è detto pronto a conoscerla. Tuttavia, dopo un bacio, quest’ultimo ha lasciato nuovamente la dama senza pretendenti in un loop che si ripete ormai da anni.

Per quel che riguarda, invece, la sua grande amica e compagna d’avventure, Ida Platano, sembrerebbe che abbia fatto un passo indietro: scatenando le ire di Tina Cipollari, ha ripreso a vedersi con Alessandro Vicinanza. Non solo l’opinionista, anche Armando Incarnato avrà una brusca reazione nei confronti dei due.

Anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna su Federica Aversano?

Nei giorni scorsi si è vociferato di un insistente interesse di Riccardo Guarnieri nei confronti di Federica Aversano che, com’è noto, sarà una delle troniste del dating show. Quando il cavaliere ha dichiarato di voler approfondire la conoscenza con Federica, Maria De Filippi gli ha fatto notare che, qualora lei avesse deciso di mandarlo a casa, la sua esperienza al dating show sarebbe finita, senza possibilità di tornare nell’immediato sul Trono Over.

Inizialmente, Riccardo Guarnieri ha fatto un passo indietro, ma non sembra fermamente convinto di non volerci provare fino alla fine.