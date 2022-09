Amici, ex prof esclusa dal programma volta pagina: c’entra Maria De Filippi

Amici di Maria De Filippi presto tornerà con delle novità, ma dell’esclusione della prof lo si sa già da lungo tempo

Settembre apre le porte al talent show di Canale 5 che vedrà protagonista un nuovo gruppo di ragazzi talentosi pronti ad esibirsi in TV. Qualcosa cambierà inevitabilmente e per un’ex prof del programma è già pronta l’alternativa.

Quest’anno gli spoiler tardano ad arrivare ed anche sulla nuova edizione di Amici si sa ben poco. Ciò che sembra essere certa è l’assenza di Veronica Peparini tra i banchi dei professori che, dopo tanti anni, si allontana dal programma che l’ha vista protagonista e che le ha fatto da Cupido per il suo grande amore. La categoria di danza, dunque, è orfana di professore, ma sicuramente Maria De Filippi saprà come correre ai ripari nel più breve tempo possibile, tant’è che tra i primi nomi figura quello di Emanuel Lo, già insegnante e giudice del talent show

A destare molta più curiosità, tuttavia, è la posizione molto meno chiara di Anna Pettinelli. La speaker radiofonica ha vissuto anni divertenti ad Amici con il suo scontro quotidiano con Rudy Zerbi, ma anche la sua esperienza al talent show sembrerebbe essersi conclusa: dai vertici, infatti, pare abbiano sfasciato l’intera squadra.

Amici, Anna Pettinelli cambia tutto: aria di rivoluzione

A lanciare l’indiscrezione sul futuro di Anna Pettinelli ci pensa TvBlog.it che sostiene che effettivamente la speaker radiofonica non sarà più parte di Amici e che, quindi, Maria De Filippi sarà chiamata a trovare anche nel suo caso una soluzione. La vera novità, però, è nel fatto che la Pettinelli non se ne starà con le mani in mano, tutt’altro: secondo l’indiscrezione, infatti, sembrerebbe che la Fascino, azienda di produzione della coppia Maurizio Costanzo-Maria De Filippi, le abbia offerto un ruolo in un nuovo programma TV.

Ventata di novità per la speaker che, dopo il successo ad Amici, ha indubbiamente acquisito maggiore consapevolezza. A dimostrazione di ciò, c’è anche l’ultima notizia che la vedrebbe separarsi dal marito Stefano Macchi.