Uomini e Donne, la tragedia dell’ex tronista: “Ho perso tutto”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto condividere la sua sofferenza nel momento della rottura con la corteggiatrice conosciuta negli studi di Canale 5.

Dopo la fine di Uomini e Donne, capita spesso che alcune coppie non sopravvivano al di fuori del programma più di qualche settimana. Quello che però sta succedendo fra due ex protagonisti ha sicuramente catturato l’attenzione del pubblico, proprio per i risvolti che ci sarebbero stati subito dopo la rottura della loro relazione.

Per frequentare Davide Donadei, la corteggiatrice Chiara Rabbi si era trasferita dal Lazio in Puglia, lavorando come cassiera e cameriera nel ristorante del tronista. All’improvviso qualcosa si è rotto, e Donadei aveva lasciato intendere che la colpa principale fosse da ricondurre principalmente alla gelosia eccessiva di Chiara.

Uomini e Donne, la tragedia dell’ex tronista

L’esperta di gossip Deianira Marzano avrebbe scoperto un retroscena incredibile. Poco dopo la fine della relazione con Chiara Rabbi, Davide Donadei si sarebbe incontrato con una ragazza conosciuta nello studio di Uomini e Donne, Roberta Di Padua. Ci sono foto che li ritraggono insieme a cena e segnalazioni anonime sul fatto che abbiano dormito insieme.

Chiara Rabbi non ha commentato i gossip che riguardavano l’ormai ex fidanzato. Ha confessato alle sue fan di voler iniziare un percorso di analisi con un esperto. Allo stesso tempo, ha continuato a lavorare come influencer, progettando di trasferirsi a Milano ed annunciando nuovi progetti in arrivo.

Rocco se ne va, al tronista forse dispiace di più della rottura con l’ex?

Se all’inizio c’erano diversi dubbi riguardo la possibilità che la relazione fra Chiara e Davide fosse davvero finita, gli sviluppi delle ultime settimane hanno confermato il peggiore scenario. La corteggiatrice di Uomini e Donne è andata a riprendersi tutti i suoi effetti personali. Anche il cane Rocco è partito per Roma con Chiara Rabbi.

Davide ha mostrato di stare molto male per l’addio con il cane Rocco. L’ultimo giorno che ha trascorso insieme a lui si è tatuato il suo ritratto sul braccio. Ha poi aggiunto anche: “Ho perso tutto. Sono rimasto da solo perchè il nostro cane è rimasto a vivere con lei“. L’ex tronista continua anche a portare un ferma-coda sul polso perchè piaceva a Rocchino.

Ecco un breve video che ritrae il cane Rocco:

