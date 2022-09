Un Posto al Sole, lo spoiler di Viola ribalta tutto! Fan in agitazione

Arriva una possibile confessione di Ilenia Lazzarin, l’attrice che dona il volto a Viola Bruni nella soap opera Un Posto al Sole

Una settimana di fuoco quella appena trascorsa per i fan di Un Posto al Sole. Dopo la pausa estiva di 15 giorni, sono tornate lunedì scorso le puntate nuove di zecca, con veri e propri colpi al cuore.

In particolare la puntata andata in onda su Rai Tre venerdì scorso, il 2 settembre, ha lasciato tutti di sasso. Infatti il personaggio di Susanna Picardi ha perso la vita, per colpa di un peggioramento delle sue condizioni, subito dopo essersi sposata con Niko Poggi in ospedale.

Mentre Susanna lasciava definitivamente Un Posto al Sole, il personaggio amatissimo di Viola Bruni si è completamente ripreso. L’insegnante, colpita dagli spari del malvivente Lello Valsano, ha superato il coma ed è potuta uscire dall’ospedale abbracciata dai propri cari.

Viola fuori pericolo, oppure no? La rivelazione di Ilenia Lazzarin spaventa tutti

Dunque la trama delicata e drammatica sembra essersi conclusa qui. Susanna è morta, gettando Niko nello sconforto, mentre Viola si è salvata ed è potuta ritornare a Palazzo Palladini perché fuori pericolo.

Ma a gettare benzina inaspettatamente sul fuoco ci ha pensato Ilenia Lazzarin, l’attrice che da sempre presta il volto a Viola in Un Posto al Sole. Sul suo profilo Instagram la giovane interprete ha pubblicato le immagini dal set dell’uscita dall’ospedale di Viola, ponendosi però un interrogativo terribile.

“Salva per un pelo…o succederà qualcos’altro?” – Ilenia Lazzarin tiene dunque la porta aperta per un ennesimo colpo di scena che riguarda il suo personaggio.

Dunque è possibile, secondo questo misterioso spoiler, che Viola Bruni non sia ancora salva. Anzi, dopo l’intervento delicato al fegato ed il coma non è da escludere che la salute della giovane possa precipitare come successo a Susanna.

Non a caso la scorsa settimana era fuoriuscita dal set di Upas un’indiscrezione. Ovvero la possibilità che la morte di Susanna possa in qualche modo ‘salvare’ Viola, con un presunto trapianto al fegato necessario. Ma per ora si tratta solo di opzioni e voci non confermate: non resta che vedere le nuove puntate a partire da stasera, alle 20:50 su Rai Tre.