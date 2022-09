Soleil Sorge-Alex Belli, spunta finalmente la verità: è successo dopo il GF Vip. I due stanno facendo molto discutere sui social in queste ore

Il triangolo amoroso che ha visto coinvolta anche Delia Duran non è finito nel migliore dei modi. La vincitrice mancata del GF Vip 6 continua ad essere sulla cresta dell’onda dal punto di vista professionale.

In molti durante il Grande Fratello Vip avrebbero scommesso sulla relazione tra Alex Belli e Soleil Sorge, nonostante si fosse venuto a creare un triangolo amoroso piuttosto insolito con Delia Duran. Una storia molto complicata che ha portato poi alla reazione della modella sudamericana, inizialmente attratta dallo scenario fuori dagli schemi. Il tutto si è concluso con il termine del reality di Canale Cinque. Soleil dal canto suo non sembra aver accusato il colpo, visto che si è dedicata anima e corpo alla sua sfera professionale.

Recentemente si è aggiudicata la partecipazione come giudice a La pupa e il secchione di Barbara D’Urso, oltre che un ruolo da naufraga special guest a L’isola dei famosi 2022. La notizia che ha stupito tutti i suoi fan è quella che riguarda la nomina di ospite speciale al Campionato Europeo di trotto tenutosi all’Ippodromo di Cesena. L’appuntamento è stato teatro anche di una bella intervista, in cui la modella ha voluto affrontare proprio argomenti inerenti la sua sfera privata e sentimentale.

Soleil Sorge-Alex Belli, spunta finalmente la verità: “E’ tutto finito, ho smesso con la geometria”

“Hai un compagno?“, le hanno chiesto con riferimento alla figura di Carlo Domingo, e Soleil Sorge ha replicato: “Credo che qui siano più interessati ai cavalli che alla mia vita personale“, riferendosi a quanto accadeva in quel di Cesena.

Poi nello specifico del triangolo amoroso costruito nella Casa di Cinecittà con Belli e la Duran ha aggiunto: “Diciamo che ho smesso con la geometria, mi sono data ad altre materie, per cui non c’è rapporto. Sai, l’importante nella vita è comunque vivere dei momenti. Poi, che uno resti o vada si vedrà, ma per ora no. Chiuso”.

Insomma speranze ridotte allo zero di rivederla in compagnia di Alex di qui al prossimo futuro. Soleil si concentrerà sulla prossima edizione del GF Vip, avendo ottenuto la conduzione del GF Vip Party, con Pierpaolo Pretelli, in onda in streaming su Mediaset infinity.