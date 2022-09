Romina Carrisi fatta fuori, decisione irrevocabile: come la prenderà Al Bano?

La decisione presa nei confronti della figlia di Al Bano è irrevocabile. Romina Carrisi ha spiegato quanto successo ed ha confermato la delusione cocente, che tuttavia promette di gestire in un modo molto particolare.

L’esperienza a L’Isola dei Famosi nel lontano 2005, quando era appena maggiorenne, l’ha segnata in negativo. Da allora ha deciso di non partecipare più a nessun tipo di reality show, perchè ha capito che non sono adatti alla sua persona ed al tipo di carriera che ha deciso di intraprendere in televisione ed al cinema.

Al Bano ha spiegato più volte di non aver mai cercato di orientare le scelte dei propri figli. Ha detto di non averli mai nemmeno rimproverati. È convinto che, nel caso in cui dovessero sbagliare, come quando ad esempio Romina Carrisi si è pentì di aver partecipato a L’Isola dei Famosi, avranno un’occasione per imparare dai loro errori.

Il ‘no’ fa male: la decisione non piace alla figlia di Al Bano

Romina Carrisi ha spiegato di essere stata contattata per partecipare al GF Vip. Allo stesso modo, Al Bano ha aggiunto che pure lui e Jasmine Carrisi hanno ricevuto la proposta di entrare nella casa del Grande Fratello. Entrambi hanno deciso in autonomia che il reality show non sarebbe stata un’esperienza adatta a loro ed alla loro carriera.

Mentre Jasmine sembrerebbe più orientata a lavorare sulla propria carriera da cantante, Romina Carrisi è diventata ospite fissa nella trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Il quotidiano Libero rivela che frequentando gli studi della trasmissione di Rai 1 si sarebbe anche innamorata di un regista cinquantaduenne.

Ballando con le Stelle, la decisione sorprende i fan: esclusa all’ultimo

Romina Power avrebbe cercato un’esperienza che la mettesse alla prova nelle sue abilità artistiche. La figlia di Al Bano vorrebbe anche farsi conoscere meglio dal pubblico. Più volte ha parlato di un passato molto difficile. Il 5 settembre, quando si è diffusa la notizia della sua bocciatura a Ballando con le Stelle, ha voluto subito commentare.

La figlia di Al Bano ha confermato la decisione degli autori di non inserirla nel cast di Ballando con le Stelle. L’esclusione sarebbe dovuta proprio la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2005. Questa motivazione sembrerebbe in effetti essere molto strana, dal momento che il padre di Romina ha partecipato a L’Isola dei Famosi insieme alla figlia.

Perchè Romina Carrisi non può? La decisione con Al Bano fu diversa

Se da un lato non è chiaro come Al Bano possa aver partecipato a Ballando con le Stelle dopo aver fatto un reality show ma la figlia non possa, Romina Carrisi ha voluto prendere spunto per fare una riflessione più profonda. Ha ammesso che si sentiva perfetta per quel programma, e che l’esclusione è stata una delusione cocente.

Poi ha aggiunto: “Ho imparato ad accettare i ‘no’ con estrema eleganza“. “I ‘no’ non sono una risposta, ma un’opportunità“. Romina ha quindi spiegato che continuerà a coltivare le sue passioni artistiche, anche se questo significa che si troverà a ballare in salotto da sola con addosso solo delle mutandine rosse e degli occhiali da sole, per la gioia della vicina.

Ecco il commento integrale della figlia di Al Bano alla decisione degli autori di Ballando con le Stelle di non inserirla nel cast:

Ecco la presentazione del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle da parte di Milly Carlucci: