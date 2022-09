Lulù dimentica per sempre Manuel Bortuzzo: l’ultima foto la ritrae con un noto cantante

Un amore naufragato prima del previsto, poi entrambi hanno voltato pagina: Lulù e Manuel Bortuzzo hanno ritrovato la serenità

Dopo l’esperienza al GF Vip, ognuno a casa sua: è così che è andata la storia tra il nuotatore e la Principessa etiope che hanno chiuso la loro storia in un battito di ciglia. Adesso entrambi guardano altrove.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo guardano altrove, la loro storia è naufragata e non ha alcun possibile seguito. Sebbene sia una verità molto scomoda per alcuni fan dell’ex coppia, i due ex gieffini hanno scelto di proseguire le loro vite da separati, ognuno per la propria strada con altre persone e più serenità. La loro incompatibilità è stata immediatamente evidente per molti, in primis per il papà del nuotatore cui non è mai piaciuta la Principessa.

Ad ogni modo, da un po’ di tempo a questa parte, Manuel ha trovato la sua felicità con la tiktoker Angelica Benevrieri: i due sembrano essere una gran bella coppia, spesso si mostrano insieme ed è evidente il loro feeling. Inevitabilmente su di loro sono scoppiate polemiche e perplessità, specialmente da una segnalazione arrivata alla corte di Deianira Marzano: “Questa storia fa acqua da tutte le parti. Lei è cugina di un amico fraterno che fa l’agente dei vip. Si conoscono da anni perché lui va al ristorante di famiglia. Inizia a seguirla su instagram 2 settimane fa”.

Al di là di quanto di vero c’è tra Manuel e Angelica, Lulù Selassié ha risposto con una foto altrettanto romantica che la vede insieme ad un noto cantante che, tra le sue ex, annovera le tiktoker Sofia Dalle Rive e Jasmin Zangarelli.

Lulù Selassié e Astol: molto più di un’amicizia?

A destare particolarmente sospetto sulla formazione di una nuova coppia c’è una foto pubblicata sul profilo Instagram di Astol, nuova stella emergente del panorama musicale italiano, che ritrae la mano di Lulù Selassié -inconfondibile vista la catenina col suo nome ed i suoi tatuaggi sulle dita- che gli avvolge la gamba. Un gesto molto intimo per qualcuno che non lascia spazio a dubbi.

Qualche storia Instagram più in là, un amico del cantante ha pubblicato una storia dei due insieme con didascalia: “Carini”. È arrivato finalmente un nuovo amore per la principessa?