Lorella Cuccarini deve rinunciare al suo partner storico: “Non ho più voglia di fare Tv”

Lorella Cuccarini deve rinunciare al suo partner storico. La delusione degli spettatori è evidente: tutti speravano di vederli ancora insieme in televisione.

Lorella Cuccarini ha iniziato l’intervista al suo ex collega ricordando il primo incontro. La showgirl lo ha anche rimproverato, quasi come una fidanzata gelosa, perchè non si ricordava ogni dettaglio come lei. In quel momento la Cuccarini era una showgirl estremamente popolare in Tv, che passava almeno otto ore al giorno in sala prove.

Lorella Cuccarini ha spiegato di aver anche rischiato un grave infortunio, quando Marco Columbro le cadde a peso morto sulla sua gamba. Non si tratta dell’unico incidente che ha visto protagonista la coppia, che a quanto pare non si è davvero subito piaciuta ma che è nel tempo diventata indivisibile.

Lorella Cuccarini ed il suo partner hanno vinto 10 Telegatti

Lorella Cuccarini e Marco Columbro hanno vinto insieme più di dieci Telegatti. La showgirl ha avuto diversi problemi dopo i quaranta anni, quando si è lamentata più volte di non ricevere più offerte lavorative dalla Tv. Grazie ad Amici di Maria De Filippi, la Cuccarini è tornata a lavorare in televisione come una volta, conquistando l’affetto dei più giovani.

Anche Marco Columbro, ad un certo punto, è scomparso dalla Tv. Nel suo caso, sono stati i problemi di salute a forzare il ritiro dal piccolo schermo. Poco dopo il suo aneurisma, era tornato per qualche ospitata in televisione. Il suo tempo di esposizione, rispetto a quando era protagonista di Buona Domenica o della fiction Caro Maestro, era drasticamente ridotto.

La svolta: dopo la televisione, il teatro e forse la scuola spirituale

In tanti sperano di poter rivedere ancora insieme su Mediaset Lorella Cuccarini e Marco Columbro. Sembra che, purtroppo, questo non accadrà. L’ex presentatore ha dichiarato: “Il problema è che io non ho più voglia di fare televisione. Se proprio devo dirlo, ho voglia di fare altre cose“. L’esperienza della malattia lo ha profondamente cambiato.

In questo momento si sente impegnato nella promozione del libro “Il risveglio di Parsifal: vivere una vita nel gregge come pecora, oppure da esseri consapevoli”. Sente che si è chiuso un capitolo della vita, ed ora vuole dedicarsi alle tematiche spirituali. A teatro, però, lavora ancora con piacere: è qui che potrebbe incontrarsi di nuovo con la Cuccarini.

Ecco il video integrale dell’intervista di Lorella Cuccarini a Marco Columbro per il format di YouTube “Un caffè con”:

Ecco alcune foto dell’incontro di Lorella Cuccarini con il suo storico partner lavorativo a Il Maurizio Costanzo Show: